Statens pensjonsfond Norge, også kjent som Folketrygdfondet, fikk en avkastning på tre milliarder kroner i andre kvartal, fremgår det av fondets ferske rapport. Det tilsvarer 0,89 prosent.

Utviklingen kommer etter en avkastning på 3,1 prosent i første kvartal av 2023, tilsvarende ti milliarder kroner.

– Vi fortsetter å hente oss inn etter et svakt 2022, og er tilfreds med at vi leverer god forvaltning i et avventende marked preget av renteøkninger, sier administrerende direktør Kjetil Houg i en pressemelding.

For første halvår av 2023 endte avkastningen på 4,07 prosent, 0,51 prosentpoeng bedre enn markedet.

Slo referanseindeksen

I andre kvartal var avkastningen på aksjeporteføljen drøyt to prosent, mens renteporteføljen fikk en negativ avkastning på 0,79 prosent. Begge var bedre enn sine respektive referanseindekser.

– Vi ser at strategiene våre fungerer godt og at både rente- og aksjesiden slo markedet, sier Houg.

Ved utgangen av halvåret utgjorde aksjedelen 60,8 prosent av porteføljen, mens renter utgjorde den resterende andelen. Markedsverdien på fondet var 331 milliarder kroner ved utgangen av andre kvartal.

– Sentralbankene både i Norge og internasjonalt økte rentene betydelig i første halvår som en respons på fortsatt høy inflasjon. Aksje- og obligasjonsmarkedene fikk på tross av det en positiv avkastning drevet av fortsatt gode resultater hos selskapene. Økonomisk vekst og sysselsetting har holdt seg bra oppe selv om det er begynnende tegn til at de høyere rentene vil dempe den økonomiske aktiviteten utover i året, heter det i halvårsberetningen.

Norske aksjer utgjorde rett under halvparten av porteføljen ved utgangen av kvartalet, etterfulgt av norske rentepapirer, nordiske aksjer og nordiske renter.

Største institusjonelle investor på Børsen

Folketrygdfondet er et særlovsselskap som investerer i aksjer og obligasjoner i Norge, Danmark, Sverige og Finland, med over 300 milliarder kroner under forvaltning. Avkastningen de siste ti årene er på rett over åtte prosent årlig.

Fondet er den største institusjonelle investoren på Oslo Børs, med om lag fem prosent eierandel av det norske aksjemarkedet og rundt ti prosent av hovedindeksen på Børsen.

Den største eierandelen på aksjesiden er Equinor, der fondet eier knapt 17 prosent. Etter oljegiganten følger DNB, Hydro og Aker BP. Rett under halvparten av totalbeholdningen består av norske aksjer.