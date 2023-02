Artikkelen fortsetter under annonsen

Statens pensjonsfond Norge, som Folketrygdfondet forvalter, fikk et resultat på minus 15 milliarder kroner i 2022.

– Vi har aldri opplevd så sterk økning i renter ett enkelt år. Dette kommer av sterk økning i inflasjon, blant annet som følge av press på energipriser og lav arbeidsledighet. Det er høyst uvanlig med negativ avkastning både på aksjer og renter i samme år, sier Folketrygdfondsjef Kjetil Houg.

Avkastningen var minus 4,4 prosent for 2022, det er 0,7 prosentpoeng bedre enn markedet i 2022, fremgår det av en pressemelding fredag morgen.

Avkastningen for aksjeporteføljen var på minus 1,7 prosent. Samtidig melder fondet at avkastningen til renteporteføljen var på minus 8,9 prosent.

– Vi landet på begge bena i et krevende år. Energisektoren ga høy avkastning, og vi klarte å slå markedet, sier Kjetil Houg, administrerende direktør i Folketrygdfondet.

Ved utgangen av året lå kapitalen var 318 milliarder kroner.

Folketrygdfondets aktive forvaltning har siden 2007 bidratt med 43 milliarder kroner i meravkastning for fellesskapet.