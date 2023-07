Artikkelen fortsetter under annonsen

Etter et sterkt omsetningshopp, begynner veksten i hjemleveringstjenesten Foodora å flate ut.

– Dette er nok en sunnere veksttakt nå enn det vi så under de mest ekstreme periodene i pandemien. Nå vokser vi mye smartere, sier finansdirektør i Foodora Norge Madeleine Tennebekk.

I 2021 økte selskapet omsetningen fra 344 til 636 millioner kroner, hvilket tilsvarer en økning på 85 prosent. For 2022 var derimot omsetningsøkningen på 18 prosent, ifølge ferske regnskapstall.

På tross av at stadig flere nordmenn bestilte mat fra restauranter levert av syklister med rosa sykkelveske under pandemien, har ikke selskapet vridd norske vaner nok til at selskapet kan rapportere grønne tall.

I løpet av 2022 har kostnadene økt raskere enn inntektene, hvilket gjør at selskapet ender på et resultat før skatt på minus 92 millioner kroner. Dette er en økning fra et underskudd på 60 millioner året før.

Finansdirektør i Foodora Madeleine Tennebekk skal balansere vekst og kostnadskontroll i selskapet fremover.

Tapt 253 millioner

– Vi er et vekstselskap og det koster å vokse. Vi er fortsatt relativt unge, selv om vi har holdt på noen år. Så blir det vår jobb å balansere den veksten som koster penger og sikre bærekraftig drift, forteller Tennebekk.

– Hvordan skal dere få til det?

– Vi har tidligere vokst veldig mye geografisk. Fremover skal vi ikke nødvendigvis fortsette med geografisk ekspansjon, men vi skal fortsette å vokse der vi er til stede.

Ifølge Tennebekk innebærer dette å få nordmenn til å bruke tjenesten oftere og på flere områder. Siden 2021 har selskapet utvidet hjemleveringstjenesten til å omfatte mer enn måltider fra restauranter, blant annet med levering av matvarer gjennom Foodora Markets.

– Målet er å kunne tilby alt som får plass i en rosa sykkelveske, sier finansdirektøren.

Likevel har overskuddet latt vente på seg. I løpet av de siste fem årene har Foodora Norge hatt negative resultater hvert år, og har samlede underskudd på 253 millioner kroner siden 2018.

Luksusgode

Året 2022 har vært preget av økte priser som følge av krigen i Ukraina, inflasjon og rentehevinger. Dette har skapt en kostnadsøkning på omtrent 30 millioner for selskapet. Samtidig sitter gjennomsnittsnordmannen igjen med mindre penger mot slutten av måneden, hvilket har ført til at mange strammer inn forbruket. Det merkes også i Foodora.

– Kundene er blitt mer prissensitive. Derfor vi er nødt til å være mer på ballen med kampanjer og rabatter. Vi ser at alle våre kostnader har økt i 2022, men vi kan ikke nødvendigvis ta det ut hos kunden, sier Tennebekk og legger til:

– Vi ser at nordmenn fortsatt ser på hjemlevering som et luksusgode. Man tenker at hjemlevering er noe man gjør en sjelden gang. Vi vil ha gode tilbud, sunne middager og gjerne kampanjer som gjør at folk velger hjemlevering også i hverdagen. Der er det masse potensial å vokse på.

Finansdirektør i Foodora Madeleine Tennebekk og pressesjef Mads Dokka Blybakken er begge i 30-årene og sier selv at de drar opp gjennomsnittsalderen i den svært unge Foodora-administrasjonen.

Gjennomsnittsalder på 27

I tråd med stereotypen for oppstartsselskaper, er gjennomsnittsalderen blant de 255 ansatte i administrasjonen på knappe 27 år. Tennebekk (33) sier selv hun drar opp gjennomsnittsalderen.

Siviløkonomen fra NHH har tidligere jobbet som regnskapssjef i havvindselskapet Fred Olsen Ocean og vært konsulent i Ernst & Young. I 2021 kastet hun dressjakken og konsulenttilværelsen til fordel for en rosa kimono og økonomiansvar i Foodora.

– Jeg er veldig glad for at jeg begynte som konsulent. Man lærer noen grunnleggende greier som er nyttig å ta med seg overalt, men jeg elsker å være på denne siden av bordet, sier Tennebekk.

Fremtidstro på tross av dyrtid

Siden oppstarten i 2015, har Foodora spredt seg til 24 norske byer. Selskapet eies av det tyske konsernet Delivery Hero som opererer i over 70 land. I 2022 ga eieren den norske avdelingen en kapitaloverføring på 95 millioner kroner for å sikre finansiering. Det er ifølge Tennebekk ikke et rop om hjelp.

– Vi har veldig solide eiere i ryggen som støtter oss, og som også følger nøye med på det vi gjør. De er fornøyde med det vi har fått til i Norge.

Selv om selskapet det siste året har vært preget av underskudd, lavere veksttakt og mer prissensitive kunder, tror finansdirektøren at hjemlevering er kommet for å bli.

– Mange har gjennom pandemien fått øynene opp for hvor deilig der er å få dagligvarer levert hjem på en søndag eller få middag levert i en hektisk hverdag. Vi ser at det er en vane som er blitt værende. Det er også et stort potensial både i at man kan bruke oss på andre tider av døgnet og at vi også utvider det vi faktisk leverer hjem, avslutter Tennebekk.