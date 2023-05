Artikkelen fortsetter under annonsen

Suksessen til Erling Braut Haaland (22) har ikke bare ført ham opp og frem i fotballverdenen, han har også landet en plass på Forbes liste over verdens best betalte atleter. Med en inntekt på 40 millioner dollar, 434 millioner kroner etter dagens kurs, er han nå den 32. best betalte atleten i verden, ifølge økonomimagasinet. Han skal i tillegg ha sponsorinntekter på 130 millioner kroner, skriver magasinet.

Forbes oppgir ikke hvor det har disse tallene fra.

Nummer fire blant de under 25

Ikke nok med at Haaland er den 32. best betalte atleten. Han landet også en plass på Forbes' topp fem best betalte atleter under 25 år i 2023.

Se Haalands hilsen til Røkkes Aker-veteran:



På første plass troner den 24 år gamle franskmannen Kylian Mbappé med en årlig inntekt på 120 millioner dollar, ifølge Forbes. Med en estimert inntekt på 100 millioner dollar i baneinntekt kombinert med bonuser, er han den best betalte banespilleren i en hvilken som helst lagidrett.

De fem best betalte atletene under 25 år i 2023 Disse oppgir magasinet Forbes som verdens best betalte atleter under 25 år i 2023. #1 Fotballspiller Kylian Mbappé (24). Inntekt på 120 millioner dollar.

#2 Amerikansk fotballspiller Kyler Murray (25). Inntekt på 70,5 millioner dollar.

#3 Formel 1-sjåfør Max Verstappen (25). Inntekt på 64 millioner dollar.

#4 Fotballspiller Erling Braut Haaland (22). Inntekt på 52 millioner dollar.

#5 Basketballspiller Luka Doncic (24). Inntekt på 47,2 millioner dollar.

Mbappé har i tillegg en verdifull sponsoravtale med store merkevarer som Nike, Dior og det kryptovalutabaserte fantasispillet Sorare.

Haaland er rangert som den fjerde best betalte atleten under 25 år. Med en inntekt på til sammen 52 millioner dollar hadde han under halvparten så mye inntekt som Mbappé.

Dobbelt så mye som anslått

Haaland er en av verdens raskest stigende fotballstjerner. I 2022 gikk han fra Borussia Dortmund til Premier League-laget Manchester City.

Overgangsbeløpet var på 63 millioner dollar, noe som tilsvarte over 600 millioner kroner etter fjorårets kurs. Anerkjente europeiske fotballjournalister anslo den gang at den unge City-spillerens lønning ville ligge på mellom 4,2 millioner kroner og 4,5 millioner kroner i uken. Det ville betydd en årslønn på oppimot 230 millioner kroner før skatt.

Forbes' tall viser derimot en inntekt i en langt større størrelsesorden. Magasinets anslag på rundt 430 millioner kroner i spillerinntekter innebærer nemlig en ukentlig inntekt på rundt 8,3 millioner kroner – nærmere det dobbelte av fotballjournalistenes anslag.

36 mål

Siden overgangen til Manchester City har 22-åringen fortsatt å herje med motstanderne. Så langt denne sesongen har han scoret over 50 mål for den britiske fotballklubben. I løpet av sitt første år i City knuste han rekorden for antall scoringer i Premier League da han scoret sitt 36. mål i mai 2023 med tre kamper igjen av sesongen.

I forrige uke ble han kåret til årets spiller av britiske fotballjournalister. Sammen med Arsenal-kaptein Martin Ødegaard er han nominert til årets spiller og årets unge spiller i Premier League. Begge de prestisjetunge prisene blir delt ut lørdag 27. mai.