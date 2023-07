Artikkelen fortsetter under annonsen

Teleselskapet opptil 79 kroner i fakturagebyr for å sende regningen til sine kunder, skriver NRK.

– Det er ikke lov å ta seg så godt betalt. Ny finansavtalelov er klokkeklar i sin beskjed til alle som utsteder faktura: Du kan ta deg betalt, men ikke mer enn det faktisk koster deg å gjøre det, sier direktør Inger Lise Blyverket i Forbrukerrådet til rikskringkasteren.

Forbrukerrådet har tidligere anslått at prisen for å sende en slik faktura ligger et sted mellom 5 og 10 kroner.

Telenor mener at finansavtaleloven ikke gjelder gebyr på papirfaktura.

– Det er Telenors forståelse at finansavtaleloven § 2–4 omfatter betalingsinstrument og betalingsmiddel, og at gebyr på papirfaktura derfor ikke er omfattet, skriver selskapet i sitt tilsvar.

De legger også vekt på at de har stor forståelse for at noen kunder finner det utfordrende med digitale løsninger.

Forbrukertilsynet er uenige med Telenor og støtter seg til Forbrukerrådets tolkning.

– Etter vårt syn er det ingen tvil om at finansavtaleloven setter klare rammer for hvilken størrelse fakturagebyret kan ha, og faktiske kostnader er rett og slett det koster å printe ut en faktura og det å sende den i posten – altså porto. Det sier seg selv at det ikke er 79 kroner, sier Tonje Drevland, underdirektør i Forbrukertilsynet, til NRK.

