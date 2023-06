Artikkelen fortsetter under annonsen

I en kontroll tidligere i år fant Forbrukertilsynet lovbrudd hos alle de største strømleverandørene i Norge, skriver tilsynet i en pressemelding.

– Overtredelsene gjelder brudd på grunnleggende forbrukervernregler. Resultatet av kontrollen er nedslående, og viser behovet for at vi også fremover fører et aktivt tilsyn i strømmarkedet, sier Trond Rønningen, direktør i Forbrukertilsynet.

Siden kontrollen i mars har to av selskapene fusjonert, så det er i dag 19 strømleverandører som har fått brev om innsettelse.

14 av leverandørene har mottatt et varselsbrev om vedtak med ulike forbud og påbud. Leverandørene risikerer å få en tvangsmulkt på 250.000 kroner hver uke de selskapene ikke følger opp vedtakene. Hovedfunnene i kontrollen er at:

Tilsynet har funnet mindre lovbrudd hos fem av leverandørene og alvorlige brudd hos de andre 15.

Åtte av de 19 selskapene gir fremdeles ikke opplysninger om angrerett før avtale blir inngått på den måten som loven krever. Alle disse selskapene har fått varsler om vedtak.

Alle de 19 selskapene mangler, eller har mangler ved, lovpålagt prisliste på sin hjemmeside.

Det var DN søsterpublikasjon Europower som omtalte saken først.

Fornybar Norge

Fornybar Norge, interesse- og arbeidsgiverorganisasjonen for blant annet flere strømleverandører, mener det er bra Forbrukertilsynet kontrollerer.

–Vi har etterlyst hyppigere tilsyn med strømselskapene og strengere reaksjoner ved alvorlige brudd på regelverket. Vi ønsker et enklere og tryggere strømmarked for kundene, og da må selskapene følge regelverket i stort og smått, sier Bård Standal, direktør for strategi og marked i Fornybar Norge i en pressemelding.

Han skriver at bransjen må stille strenge krav til seg selv, og gjennomgå interne rutiner.

– Fornybar Norge har tatt grep ved å forenkle og standardisere strømavtalene, slik at det skal bli enklere for kundene å sammenlikne ulike leverandører.