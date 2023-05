Artikkelen fortsetter under annonsen

Saken oppdateres.

– Norges forsvarsevne svarer ikke til den sikkerhetssituasjon vi befinner oss i, og langt mindre til utfordringsbildet som er under utvikling, sa utvalgsleder Knut Storberget i forbindelse med fremleggelsen.

– Større langsiktighet, forutsigbarhet og samlende politiske løsninger må til for å investere i det som er aller viktigst: vår fred og frihet, legger han til.

Forsvarskommisjonen fikk i oppdrag å komme med en vurdering av «hvilke potensielle sikkerhets- og forsvarspolitiske veivalg og prioriteringer Norge kan ta for å best ivareta norsk sikkerhet i et perspektiv på 10–20 år».

– Vi i Forsvarskommisjonen har forsøkt å se ti til tyve år frem i tid. Det er en vanskelig øvelse når vi knapt nok vet hva som skjer i neste uke.

Kommisjonen ser at grunnlaget og «på mange måter førstelinjen for norsk sikkerhet», kan forvitre, og at den FN-ledede internasjonale rettsordenen som har dominert siden annen verdenskrig, er truet og under press.

– Internasjonale institusjoner og normer svekkes, og avtaler sies opp.

Går inn for maritim satsing

Kommisjonen går inn for tre hovedtiltak, eller løft, som kommisjonen selv kaller det:

Det første løftet er umiddelbare tiltak for Forsvarets egenevne gjennom å dekke kritiske sårbarheter og mangler og forberede Forsvaret på et høyere og mer krevende aktivitetsnivå.

– Vi må få de kapasitetene vi allerede har, til å virke, oppsummerer kommisjonen.

Det andre løftet er en nasjonal maritim satsing som involverer hele bredden av Forsvaret og forsvarssektoren i samarbeid med samfunn og næringsliv.

– Store deler av norske og våre alliertes verdier, interesser og sårbarheter er knyttet til det maritime. Forsvaret må kunne bidra til at Norge tar større ansvar for egen og alliert sikkerhet i nord til sjøs, i luften og på land, skriver kommisjonen.

Det tredje løftet går ut på en helhetlig styrking av forsvarsevnen ved å utvikle et gjennomgående større forsvar med større dybde med tettere kobling til det øvrige totalforsvaret, med sterk offentlig og privat involvering og med flere felles løsninger i en nordisk og alliert ramme.

Kraftig økning av forsvarsbevilgninger

Videre går kommisjonen inn for en omfattende satsing på luftvern, innrettet for forsvar av sentrale befolkningssentra og infrastruktur, i tillegg til Forsvaret selv.

Kommisjonen legger ikke skjul på at tiltakene vil koste, og mener derfor at statens forsvarsbudsjett «hurtigst mulig» bør løftes med 30 milliarder kroner over gjeldende budsjettbane, på permanent basis.

I tillegg vil kommisjonen at ytterligere 40 milliarder per år går til ekstrabevilgninger, i en tiårsperiode.

Et tredje budsjettiltak dreier seg om å på permanent basis øke forsvarsbudsjettet med ti milliarder kroner etter tiårsperioden med ekstrabevilgninger er over, for å «sikre balanse» mellom investeringer og drift.

Langt større summer enn regjeringens egen plan

Tidligere denne uken kom regjeringen Forsvarskommisjonen i forkjøpet, da det meldte om planer for å få statens pengebruk på forsvar til å stemme overens med Nato-målet om to prosent av brutto nasjonalprodukt.

Summene Forsvarskommisjonen legger frem, får Regjeringens budsjettøkning på 3,8 milliarder per år frem til 2026 til å blekne.

I år har Norge et forsvarsbudsjett på i overkant av 78 milliarder kroner.

Forsvarskommisjonen mener at satsingen den anbefaler bør sikres gjennom et bredt politisk forlik mellom partiene på Stortinget.

– Forliket må inneholde en forpliktende avtale om en økt ambisjon for forsvaret av Norge sammen med en konkret økonomisk opptrappingsplan, oppsummerer kommisjonen.

Det er 30 år siden forrige gang det ble oppnevnt en forsvarskommisjon, og siden da har det skjedd store omveltninger i det sikkerhetspolitiske bildet.

Etter nesten tre tiår med fred og geopolitisk stabilitet, har de siste få årenes tilspissing mellom USA og Kina, og ikke minst Russlands invasjon av Ukraina, kastet et helt nytt lys på forsvars- og sikkerhetspolitikk.

Ettersom spenningen på hver side av Taiwanstredet øker, rettes militære satsinger fra USA mot Asia. Kinas fremvekst vil på grunnleggende vis påvirke europeisk og norsk sikkerhet, mener Storberget.

– Kommisjonen har dvelet mye ved dette, og vi ser at det i et 10-20-års perspektiv aktualiserer større innsats her hjemme. Og også risiko for at en av våre nærmeste allierte, USA, får oppmerksomhet i en annen retning, sa Storberget.

– Vi står i en ny sikkerhetspolitisk situasjon. Europa må ta langt større ansvar for egen sikkerhet.

– Vi står i en ny sikkerhetspolitisk situasjon. Europa må ta langt større ansvar for egen sikkerhet.

– Samarbeidet med USA forblir viktigst på alle nivåer, og det må pleies og utvikles. Forholdet til europeiske allierte må styrkes, Tyskland og Stor-Britannia i særstilling.