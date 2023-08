Artikkelen fortsetter under annonsen

– En kan kalle det populisme på et vis, sier porteføljeforvalter Magnus Vie Sundal i Borea Asset Management til DN.

Han snakker om Italias nye skattlegging av banksektoren. Tirsdag godkjente nemlig den italienske regjeringen en skatt på 40 prosent av bankenes netto rentemarginer for 2023. Inntektene fra skatten anslås å bli på rundt tre milliarder euro, og skal brukes til å hjelpe boliglånstakere og til å senke skatter generelt.

Det vil med andre ord sikkert ikke være upopulært hos velgerne, mener Sundal. Hvorvidt dette er den viseste beslutningen i en tid der inflasjonen ellers går varm, er forvalteren usikker på. Dette er nemlig et grep som kan forverre det som er de vestlige økonomienes største problem akkurat nå, nemlig den høye prisveksten.

– Det er i seg selv nobelt, men rentene heves jo nettopp fordi sentralbanken vil temme inflasjonen. Ved å kompensere forbrukerne, risikerer man at sentralbanken må heve renten enda mer i neste omgang, sier han.

Ringvirkninger?

Skattenyheten ble ikke tatt godt imot av investorene tirsdag og de italienske bankaksjene falt bratt. Storbankene Intesa Sanpaolo og Unicredit falt til slutt 8,67 prosent og 5,94 prosent på Milano-børsen.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Heller ikke andre europeiske bankaksjer forble uberørt. Nordea og Danske Bank, som er noterte på henholdsvis Stockholm- og København-børsen, falt 1,02 prosent og 1,38 prosent.

Norske banker falt også bredt hvor av Sparebank 1 SR-Bank falt tyngst med 2,46 prosent. Norges største bank, DNB, endte ned 1,53 prosent tirsdag.

Les også: Italienske banker faller kraftig etter ny renteskatt

– Det tolker jeg i retning av at folk begynner å lure på om dette er noe som kan spre seg. Så langt er det ingen indikasjoner, så vidt meg bekjent, men markedet er som regel enten preget av frykt eller eufori, sier Sundal om det brede kursfallet tirsdag.

Både SR-Bank- og DNB-aksjen løftes omtrent én prosent onsdag.

Trolig som en reaksjon på tirsdagens brede bankaksjefall, uttalte italienske myndigheter sent tirsdag kveld at virkningen av skatten kan være begrenset for noen banker og at avgiften ikke vil overstige 0,1 prosent av bankenes ressurser, skriver Bloomberg.

Renteskatten i Italia var ikke eneste nyhet på bankfronten tirsdag. Det amerikanske kredittvurderingsbyrået Moody's jekket ned kredittvurderingen på ti mindre amerikanske banker. Samtidig opplyste byrået at det gjennomgår kredittvurderingen på ytterligere seks større banker.

Italienske Intesa Sanpaolo var blant bankene som falt tyngst tirsdag. (Foto: OLIVIER MORIN) Mer...

Vil trolig ikke skje i Norge

Italia er ikke det første landet som innfører høye skatter på bankenes inntjeninger. Det siste året har land som Spania, Ungarn, Litauen og Tsjekkia innført tilsvarende skatter på bank og energisektoren, skriver Reuters.

Artikkelen fortsetter under annonsen

I november innførte blant annet det tsjekkiske parlamentet en skatt på 60 prosent rettet mot energi- og banksektoren i landet.

Likevel mener Sundal det ikke er noen grunn til å tro at Norge kommer til å innføre lignende skatter. Det til tross for at DNB rapporterte slående gode resultater for andre kvartal i år, med en økning på 32 prosent i renteinntekter sammenlignet med samme periode året før.

For å underbygge dette viser han til en artikkel fra Norges Banks fagblogg i fjor. Her så man på lønnsomheten over tid og konkluderte med at risikojustert avkastning ikke var høy sammenlignet med andre norske foretak.

– Jeg tror myndighetene vil ta på de lange brillene og se lønnsomheten over en lengre periode, fremfor enkeltår. God inntjening er bankenes «førstelinjeforsvar» mot vanskelige tider, og det vet myndighetene. I tillegg er en stor del av bankenes egenkapital eid av samfunnet, og overskuddet sluses allerede tilbake til forskjellige veldedige formål.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.