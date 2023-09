Artikkelen fortsetter under annonsen

I hovedseansen på Paretos energikonferanse onsdag morgen kom det harde ord om det norske aksjemarkedet fra et av verdens store shipping- og energiselskaper.

Styreleder Andreas Sohmen-Pao i BW Group råder over et konsern med eierskap i en rekke selskaper innenfor olje og gass, oljeservice, infrastruktur, fornybar, tank og annen frakt, som etter hvert representerer omtrent 70 milliarder kroner bare i det norske aksjemarkedet. Da han fikk spørsmål fra Paretos analysesjef Eirik Haavaldsen om nylige kommentarer rundt flere noteringer i USA, svarte han at det fortsatt er slik at Norge og investorene her har en enestående forståelse av shipping og offshore.

Men:

– En av grunnene til at Oslo har vært så bra, er at Børsen har vært tilpasningsdyktig. Vi ser at noe av det går tapt, kanskje på grunn av Euronext-systemet, men det er en av utfordringene, sa Sohmen-Pao fra scenen.

Andreas Sohmen-Pao på Paretokonferansen. (Foto: Hedvig Idaas)

– Det andre er at den norske kronen ikke er en foretrukket valuta i dag. Jeg vil ikke spekulere i hvorfor, men den er ikke stabil til tross for Norges sterke finanser, og vi hører nå investorer i andre deler av verden si at de ikke vil ta så mye kronerisiko.

Sohmen-Pao viste til at flere selskaper som også er blitt notert på USA-børsen, er blitt høyere priset og ekstremt mye mer likvide. Dette og andre faktorer taler for at det skal bli flere USA-noteringer fremover, sier han.

– Statistikken støtter flere USA-noteringer. USA har 32 shippingselskaper, Oslo har 34, men Oslo Børs må finne ut hvordan den skal holde seg konkurransedyktig, for statistikken snakker for seg.

BW LPG har tidligere kommunisert at det vil søke notering på New York-børsen, men tanken er at selskapet skal forbli notert også på Oslo Børs. Avtroppende BW LPG-sjef Anders Onarheim, som jobber tett på Pao, er klar på at tilliten til børsen vår er svekket.

– Jeg kan bekrefte at internasjonale investorer nå er langt mer bekymret for både politisk risiko og kronekurs enn det vi har opplevd tidligere. Det er kanskje ikke så rart at de er skeptiske når vår egen tillit til politikerstanden også er sterkt fallende, sier han.

Anders Onarheim har ledet BW LPG siden 2019, men skal gi seg den 1. oktober. (Foto: Mikaela Berg)

Rekken av politiske skandaler har utvilsomt vært skadende, mener Onarheim, som i mange år var sjef for den svenske investeringsbanken Carnegies norske virksomhet.

– For investorer så er det selvsagt mest fokus på hvordan politikken skaper usikkerhet for inntjeningen til selskapene. Da er raske skatteendringer uheldig. De får naturligvis også med seg at en rekke profilerte gründere og andre næringslivsaktører velger å forlate landet i hui og hast.

– Begynner å bli et problem

I salen på Holmenkollen Park Hotel satt den norske hedgefondforvalteren Tor Svelland, med flere tiår i råvare- og fraktmarkedene bak seg, og nikket motvillig anerkjennende til Sohmen-Paos kommentarer.

– Det var et skikkelig slag i trynet, sier han til DN i etterkant.

Der BW Group-toppen ikke vil spekulere på årsakene til den svake kronen, er Svelland klinkende klar på hvor han står i debatten som har rast i år: Årsaken er regjeringens politikk, og først og fremst skatteendringene som ble varslet høsten 2022, blant annet innenfor oppdrett og kraftproduksjon.

– Det er helt opplagt at det er det. Kronen blir mer volatil og mindre likvid, og det begynner å bli et problem for de som er på Oslo Børs. Hadde vi ikke hatt høye olje- og gasspriser ville Oslo Børs vært enda mindre likvid, sier Svelland.

Tor Svelland skuer utover det lille man så av Oslo gjennom tåken på Holmenkollen onsdag. (Foto: Hedvig Idås)

– Det er blitt klarere og klarere: Etter at man gjorde endringer på lakseskatten og på fornybarsiden, så har det forverret seg på Oslo Børs. Det er dårlig omsetning, mange har trukket seg ut, og de som har trukket seg ut kommer ikke tilbake. Omsetning er man helt avhengig av. Uten likviditet får du ikke riktig prising. Så det er en negativ spiral Oslo Børs er i nå, sier mannen som også ledet milliardær John Fredriksens managementselskap et års tid frem til 2021.

Han legger til at Oslo Børs er relativt liten fra før.

– Når en øker skatten på sektorer som man egentlig skulle satse på, får det konsekvenser. Skatt i seg selv er ikke et problem, man må bare kommunisere ordentlig. Man må melde fra 12 måneder før, man må utrede. Gjør en det over natten, da er vi på linje med alle land i verden som er politisk usikre.

Reduserte krone-eksponering

Svelland mener det er ekstra skremmende å høre slikt fra en så viktig aktør på Oslo Børs, fordi det i seg selv kan forsterke effekten.

– Det er dette vi håpet ikke skulle skje, at vi får enda dårligere likviditet. Nå begynner vi å få konsekvensen av politikken som er ført, vi får enda mindre interesse fra internasjonale aktører. Han er en betydelig eier på Oslo Børs, og dette er veldig negativt.

– Hva slags konsekvenser får det for deg og fondet ditt?

– Det gjør at vi investerer mer i USA og andre steder i Europa, og mindre i Norge. Allerede etter den første skatteendringen reduserte jeg med 700 millioner kroner. Så økte jeg litt da kronen kollapset, men jeg ser nå at de store som er ute, de kommer ikke tilbake.

Eie ikke bekymret

Eikas investeringsdirektør, Gaute Eie, er ikke veldig bekymret for Oslo Børs som markedsplass. Han mener man ikke skal overtolke Sohmen-Paos utsagn.

Investeringsdirektør Gaute Eie. (Foto: Hedvig Idås)

– Det er et spennende tema, men jeg tror man skal være ydmyk og ærlig om at energisektoren står sterkt på Oslo Børs. Jeg tror alle meglerhus kan dokumentere god tilgang til internasjonale investorer som stoler på børsen vår, sier han, og legger til:

– Det han sier er skremmende hvis det er starten på en ny trend, men jeg er ikke så veldig bekymret for det.

Eie forstår at internasjonale investorer er skeptiske til en valuta som har falt 25 prosent mot dollar på to år. Selv om Eie understreker at brå skatteendringer er negativt, betviler han at politisk risiko og investorflukt er hovedforklaringene på kronesvekkelsen. Ifølge SSB har utlendingene nettosolgt norske aksjer flere kvartaler på rad, men det skjer etter en periode der nettokjøpene var veldig store.

– Vi ser generelt at verden nå flokker til de store selskapene, og slik blir det også på valutasiden. I seg selv er det en negativ og skummel langsiktig utvikling for en liten valuta som den norske, men vi får se om et par år. Jeg blir ikke overrasket om vi da står her og snakker om en euro eller dollar på ni kroner.