Bare litt over et år etter at amerikaneren Todd Boehly og Clearlake Capital kjøpte Chelsea er klubben fra vest-London på pengejakt.

Det kommer etter knappe tre overgangsvinduer der klubben, som tidligere var eid av oligarken Roman Abramovitsj, har brukt mer enn 600 millioner pund på spillerkjøp.

Ifølge Bloomberg skal Chelsea nå være i samtaler med det amerikanske fondet Ares Management om en kapitalinnsprøytning, ifølge ikke-navngitte kilder. Det er foreløpig uklart hvor store summer det er snakk om, og det er heller ikke kjent hva slags struktur finansieringen vil ha. Det kan altså være snakk om både aksjer eller gjeld.

Chelsea-eier Todd Boehly. (Foto: Kirsty Wigglesworth)

Flere investeringer

Dersom Ares skulle spytte inn penger i Chelsea vil det bety nok en investering i europeisk toppfotball.

Fra før er fondet investor i den spanske hovedstadsklubben Atletico Madrid og Eagle Football Holdings, et konglomerat med eierinteresser i Lyon i Frankrike og Crystal Palace i England.

Ares kunngjorde fredag at det hadde gått inn med 75 millioner dollar i Inter Miami FC, klubben som er blitt promotert av David Beckham og som nylig signerte Lionel Messi etter oppholdet i Paris Saint-Germain og Jordi Alba og Sergio Busquets fra Barcelona.

Ifølge Bloombergs kilder skal Chelsea være mest lystne på at finansieringen kommer i form av ny egenkapital fremfor gjeld. Det understrekes at det ikke er noen garanti for at finansieringen kommer på plass. Hverken Ares eller Chelsea har kommentert nyhetsbyråets opplysninger.

Ares hentet 3,7 milliarder dollar i fjor for å investere i sport, media og underholdning, godt over målet på 1,5 milliarder dollar.

«Spending spree»

Det er uklart akkurat hvor prekært kapitalbehovet for Chelsea er, men etter en ellevill pengebruk det siste året vil enhver frisk krone hjelpe klubben med å unngå spekulasjoner rundt Financial Fair Play. Dette er et regelverk som sier noe om hvor mye penger klubbene kan bruke uten å risikere utestengelse fra for eksempel kontinentale turneringer.

Boehly og Clearlake satte alle kluter til etter oppkjøpet i fjor vår og ga grønt lys for en kjøpefest uten like i løpet av sommervinduet i 2022. Samlet ble det brukt over en halv milliard pund på spillere, blant dem Enzo Fernandez fra Benfica for over hundre millioner britiske pund og Wesley Fofana fra Leicester for rundt 60 millioner pund. I denne sommerens overgangsvindu har klubben sagt farvel til en skokk med spillere i forsøket på å trimme stallen og kvitte seg med høye lønninger.

Ifølge Transfermarkt har Chelsea en nettogevinst på spillerlogistikk på om lag 70 millioner euro så langt denne sommeren.

Som kjent endte Boehlys debutsesong som eier i katastrofe da klubben kun maktet en 12. plass i Premier League. Det var det dårligste resultatet på 29 år.

2023/2024-sesongen sparkes for øvrig i gang neste helg, der Chelsea møter Liverpool på hjemmebane i første kamp. Tidligere Tottenham-manager Mauricio Pochettino har tatt over som manager for Chelsea.

