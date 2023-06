Artikkelen fortsetter under annonsen

Norsk fotball er i kraftig medvind om dagen.

Erling Braut Haaland og Manchester City vant Champions League-finalen i helgen og rundet dermed av en sesong for historiebøkene, etter seier også i den engelske FA-cupen i tillegg til serien.

Den samlede estimerte overgangsverdien av norske fotballspillere er samtidig på rekordhøye nivåer, godt hjulpet av nettopp Haaland og Arsenal-kaptein Martin Ødegaard.

Det er imidlertid ikke bare utenlands det går godt. Da Deloitte onsdag la frem sitt ferske eliteseriebarometer er det med konklusjonen at toppfotballen i Norge har fått et betydelig løft de siste årene.

– Akkurat nå er det veldig hyggelig å gjøre opp status for norsk fotball. Det var ikke like hyggelig da vi gjorde opp status for seks år siden. Da var norsk klubbfotball på et bunnpunkt på Uefas rankinger, sier sjef i Norsk Toppfotball (NTF) Leif Øverland.

Bodø Glimt på topp

Eliteseriebarometeret er en tilstandsrapport som er utarbeidet av Deloitte i samarbeid med NTF. Rapporten er Norges svar på rådgivningsselskapets Football Money League, som gis ut hvert år, og som rangerer de største klubbene i Europa etter inntekter.

I Norge er rapporten mer en temperaturmåler på finansene hos klubbene i Eliteserien, der man ser på alt fra sponsorinntekter, inntekter fra spillersalg, billettsalg, kostnader og så videre.

I 2022 hadde de 16 klubbene i Norges øverste divisjon samlede driftsinntekter på 1,63 milliarder kroner, der reklame- og sponsorinntekter og medie- og ligasponsorrater står for brorparten. Siden 2009 er den årlige veksten på 1,6 prosent i nominelle tall. Tar man i betraktning en gjennomsnittlig inflasjon på 2,45 prosent i perioden har det vært en nedgang i inntektene.

Ikke overraskende er det Bodø Glimt som troner øverst i 2022, med driftsinntekter på 302 millioner kroner. I fjor hadde Bodø Glimt, Molde, Viking og Lillestrøm til sammen 263 millioner i inntekter fra Uefa for Europacup-deltagelse.

Dette tallet er penger fra den rene driften av klubbene og er ujustert for spilleroverganger. Overganger er nemlig en svært viktig kilde til inntekter for klubbene.

Fire av 16

I den ferske rapporten går det frem at kun fire av de 16 i Eliteserien hadde et positivt driftsresultat før spillerlogistikk, altså kjøp og salg av spillere, i fjor. Det samlede driftsresultatet før spillerlogistikk for alle klubbene var i 2022 på minus 217 millioner kroner.

«Klubbene uttrykker at bidrag fra spillerlogistikk over tid er en avgjørende del av forretningsmodellen, samt et viktig bidrag til sportslig kvalitet. Både klubber som tradisjonelt sett har vært sterke på både egenutvikling og spillerlogistikk, og klubber med nyere satsinger, poengterer at dette er en viktig prioritering fremover, og avgjørende for lønnsom drift», heter det i rapporten.

Den ferske rapporten viser altså at norske klubber aldri har vært like avhengig av spillersalg for å gå i pluss når bunnlinjen skal gjøres opp. De økte kostnadene skyldes flere faktorer: økt deltagelse i europeiske turneringer, større utgifter til speiding og kjøp og økt satsing på utvikling av egne, unge spillere.

På den andre siden er det en klar trend de siste årene hvor norske klubber selger spillere til utlandet for stadig større summer, som sier noe om at resten av Europa er villige til å betale dyrere for spillere som er utviklet i Norge. Suksess i de europeiske turneringene vil også i teorien innebære at norske klubber har større økonomiske muskler til å betale mer for spillere som blir hentet inn i landet.

Som Deloitte konkluderer i rapporten:

«Uten gevinst fra spillerlogistikk ville norsk fotball vært utfordrende å drifte».

Skaper forskjeller

I 2022 hadde de 16 eliteserieklubbene en samlet nettogevinst fra spillerlogistikk på 228 millioner. Trenden de siste to årene er klar: norske klubber kjøper og selger spillere med stadig større overskudd, noe som kan ha flere forklaringer.

Kontinental suksess for klubber som Molde, Sarpsborg 08 og Bodø Glimt de siste årene har i økt grad satt Norge på kartet. På toppen av det har man et landslag som stiger på rankinger og flere og flere profiler i de største klubbene i Europa.

Alt dette er med på å sørge for at agenter og speidere for øynene opp for Norge som en nasjon som produserer fotballspillere på øverste nivå. Dette skjer samtidig som at antallet spillere som ble solgt ut av Norge i fjor nådde sitt laveste siden 2014, men med en nesten doblet snittpris i samme periode.

Emilie Finnevolden Gooderham, prosjektleder for eliteseriebarometeret i Deloitte, konstaterer at norsk fotball har kommet seg overraskende godt gjennom pandemien. Hun trekker spesielt frem Bodø Glimt og Molde som betydelige bidragsytere til at den totale omsetningen gikk opp i fjor.

– Europa-suksessen deres skaper store forskjeller når det kommer til økonomi og sportslige forutsetninger, men vi ser også at suksessen er en katalysator for utvikling for ligaen totalt sett.

