Artikkelen fortsetter under annonsen

Bare et drøyt halvår inn i 2023 har norske fotballklubber solgt spillere til utlandet for større summer enn noen gang før.

Så langt i år er det blitt gjennomført overganger ut av landet for 460 millioner kroner, et tall som trolig vil vokse når sommerens overgangsvindu i Europa åpner om noen uker.

– For å forstå hvor vi var og det faktum at vi nå har en del piler som peker i riktig retning må man se på det endringsarbeidet som er gjort i norsk fotball. Men det har ikke skjedd over natten. Dette er arbeid som har tatt lang tid. Det tar tid å snu et tankskip som har gått på grunn, sier klubbutvikler Kenneth Wilsgård i Norsk Toppfotball.

Etter noen magre år på midten og mot slutten av 2000-tallet, både hva gjelder antallet norske spillere på toppnivå i utlandet og med tanke på spillersalg ut av Norge, har trenden kommet kraftig opp de siste årene. Faktorene er mange, ifølge sjef i Norsk Toppfotball Leif Øverland og klubbutvikler Wilsgård.

Pengepotten

Det var i slutten av 2020 at TV 2 sikret seg rettighetene til å sende alt av norsk fotball fra og med 2023 til 2028 for en samlet sum på 4,5 milliarder kroner. Ifølge Kampanje var avtalen den største for norsk fotball noensinne og nesten det dobbelte av hva Discovery betalte i 2015.

Denne pengepotten er svært viktig for klubbene i de to øverste divisjonene i norsk herrefotball. Hvor mye hver klubb får, avhenger av prestasjoner for hver enkelt sesong, men baseres også på prestasjoner over en seksårsperiode.

– Økonomimodellen, med en historisk pott, har sørget for mer forutsigbarhet. Det har igjen ført til mer langsiktig tenking fra de som sitter på toppen i klubbene, sier NTF-sjef Øverland.

Slik fordeles pengene NTF og NFF deler en samlet pott på 750 millioner kroner i år. 665 millioner kroner går til NTF, mens NFF får 85 millioner kroner. AV NTFs andel på 655 millioner kroner 577 millioner kroner til klubbene i Eliteserien og Obos-ligaen.

Den historiske potten ble innført fra 2023 og har som hensikt å belønne sportslige prestasjoner over tid. 150 millioner kroner deles ut der tabellplassering de siste seks sesongene legges til grunn. Klubber rangert fra én til 16 får 81 prosent av potten mellom seg, mens klubbene rangert fra 17 til 32 fordeler 19 prosent av potten.

Resultatpotten baseres på tabellplassering for enkeltsesonger. Den er fordelt slik at 60 prosent er en lik andel mellom klubbene, mens 40 prosent er basert på tabellplassering. I år får vinneren av Eliteserien 19,5 prosent av andelen på 40 prosent fra resultatpotten.

Det er satt av inntil 90 millioner kroner til klubber i Akademiklassifiseringen. Dette betyr at klubbene får andeler basert på antall stjerner de har, målt etter hvor flinke de er til å utvikle egne, unge spillere.

I Eliteserien øremerkes 30 millioner kroner hvert år til en kommersiell pott.

Til forskjell fra for eksempel England, der Premier League selger tv-rettigheter uavhengig av fotballforbundet (FA), går NTF sammen med Norges Fotballforbund (NFF) om å selge rettigheter til norsk fotball.

Det betyr at brorparten av pengene fra den såkalte rettighetspotten går til klubbene i Eliteserien og Obos-ligaen, som alle er organisert i NTF. Etter kostnader ble det i fjor delt ut 311 millioner kroner til klubbene, mens det i år er budsjettert med en utbetaling på 577 millioner kroner. I snitt vil det innebære rett over 18 millioner kroner til hver klubb.

– Selv om det er 13 år siden vi startet arbeidet med å snu skipet, så har det tatt lang tid å få på plass noe som gjør at resultatene totalt sett blir bedre. Utviklingen de siste par årene er veldig positivt, sier Wilsgård.

Erling Haaland og Manchester City sikret seg seriegullet i Englands toppdivisjon for 2022/2023-sesongen, selv om Martin Ødegaard og Arsenal ledet tabellen gjennom store deler av sesongen. Her fra en kamp mellom de to i slutten av april. (Foto: Dave Thompson/AP Photo/NTB) Mer...

Ny holdning

At flere og flere spillere blir solgt fra norske klubber for stadig høyere summer har ikke bare å gjøre med en større grad av profesjonalisering i klubbene, både når det gjelder spillerutvikling og rekruttering, men også signaleffekten av å ha norske spillere på toppnivå i de store ligaene.

Denne sesongen har Martin Ødegaard og Erling Braut Haaland dominert i Premier League i England for henholdsvis Arsenal og Manchester City, mens Alexander Sørloth har hatt en solid sesong i Real Sociedad i Spania.

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Det er helt klart at det hjelper med profilene, noe vi merker også her hjemme. Disse spillerne gjør at det skapes en interesse for norsk fotball fordi folk vet at det skjer spennende ting også her, sier Øverland.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Han trekker også frem at både Ødegaard og Haaland spilte i Eliteserien før de dro utenlands.

– Vi opplever at det er en helt annen holdning blant unge spillere i Norge til å først bli god her før man drar ut. Før handlet det mye om å komme seg ut så fort som mulig.

Det kommer klart til syne i dagens landslag, der flertallet av spillerne har fått spilletid i Eliteserien før de dro utenlands.

– At norsk fotball har etablert seg på et høyere sportslig nivå, med flere klubber som jevnlig spiller i Europa, gjør at Eliteserien blir et perfekt springbrett for å bli bedre mot toppen av karrieren. Jeg tror mange unge spillere ser og forstår det nå som det er kommet mange eksempler, legger Wilsgård til.

De siste to årene har det vært en klar økning i antallet norske spillere spillere i topp fem-ligaene i Europa og deres samlede spilletid. For sesongen som nettopp ble avsluttet var det 27 norske spillere i disse ligaene, mens det i 2021/2022-sesongen var 26.

Erling Braut Haaland ble for øvrig kåret til verdens mest verdifulle mannlige fotballspiller i Cies Football Observatorys nylige oversikt, med en estimert markedsverdi på 245 millioner euro. Ødegaard ble i samme kåring estimert å ha en markedsverdi på 88 millioner euro.

Se Haalands hilsen til Røkkes Aker-veteran:



.

(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.