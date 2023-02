Artikkelen fortsetter under annonsen

Den engelske fotballklubben Manchester City skal etterforskes av en uavhengig kommisjon for påståtte brudd på finansielle spilleregler over en periode på ni sesonger, fra og med 2009/2010 til 2017/2018-sesongen.

I en pressemelding lister Premier League (PL) opp en smørbrødliste av brudd Manchester City skal ha begått i perioden, brudd som blant annet går ut på misvisende årsrapporter, påståtte brudd på Financial Fair Play-regler og mangel på samarbeidsvilje i forbindelse med etterforskningen som PL har hatt gående i fire år.

Perioden det dreier seg om, er de ni første årene etter at Abu Dhabi United Group tok over klubben i 2008.

Ifølge The Times risikerer Manchester City poengtrekk, bøter og utestengelse fra ligaen.

Hvert eneste år

De nye eierne satte umiddelbart i gang med gigantiske investeringer i klubben, som i mange år hadde operert i skyggenes dal i engelsk fotball. Investeringene i ny infrastruktur og noen av verdens dyreste spillere har gjort at klubben på rekordtid gikk fra å være en middels stor klubb, til å bli den rikeste og mest suksessrike klubben i engelsk og europeisk fotball.

Den fire år lange etterforskningen i regi av Premier League viser at investeringene har vært mulig fordi klubben har laget et intrikat system for å kunne omgå regler om ulovlige sponsoravtaler og kontrakter.

Mange av bruddene ble først kjent gjennom det såkalte Football Leaks i 2018, et journalistisk prosjekt der det tyske nyhetsmagasinet Der Spiegel avslørte samrøre mellom hemmelige selskaper og personer med nær tilknytning til eierskap og ledelse i Manchester City.

Ifølge Premier League skal Manchester City har brutt regler om såkalt Financial Fair Play (FFP) hver eneste sesong siden 2009, året etter at klubben ble kjøpt opp av Abu Dhabi United Group. Dette selskapet er eid og kontrollert av Mansour bin Zayed bin Sultan Al Nahyan, kjent som sjeik Mansour, som også er visestatsminister i De forente arabiske emirater og mektig medlem av herskerfamilien som holder til i Abu Dhabi.

Etterforskningen har blant annet avdekket at klubben skal ha laget falske sponsorkontrakter med flyselskapet Etihad og telekomselskapet Etisalat, som i realiteten er kontrollert av samme eiere som eier selve klubben.

Etterforskningen viser også at Manchester City skal ha hatt hemmelige skyggekontrakter via et konsulentbyrå i Abu Dhabi med en tidligere manager, italieneren Roberto Mancini, og at klubben har hatt tvilsomme avtaler med en agent.

Dømt før



Det europeiske fotballforbundet, Uefa, dømte i februar 2020 Manchester City for brudd på sine regler om Financial Fair Play.

Uefa vedtok blant annet at klubben burde bli ekskludert fra det lukrative Champions League. Klubben anket avgjørelsen til Cas, den internasjonale voldgiftsdomstolen for sport, som holder til i Sveits. Klubben ble frikjent i Cas, med henvisning til at anklagene var foreldet.

Den samme foreldesfristen gjelder imidlertid ikke for anklagene Premier League i dag har offentliggjort. En viktig årsak til at også Premier League har brukt så mange år på å etterforske Manchester City, er at klubben har nektet å utlevere dokumenter og på andre måter har forsøkt å gjøre etterforskningen vanskelig. Ifølge Premier League har klubben nektet å samarbeide helt frem til 2023.

Manchester Citys nåværende manager, spanjolen Pep Guardiola, fikk spørsmål i mai i fjor om klubbens finanser. Han uttalte da til pressen at han stoler på det han er blitt fortalt av klubbens ledelse.

– Hvis dere lyver til meg, er jeg ikke der neste dag. Jeg har stolt på dere hundre prosent siden min første dag her, og jeg har forsvart klubben på bakgrunn av det, sa Guardiola.

Nordmann på topp

Manchester City har hele tiden nektet å ha brutt finansielle spilleregler, og har blant annet sagt at klubben har vært utsatt for hacking. Siden etterforskningen begynte i desember 2018 har Manchester City vunnet Premier League tre av fire ganger. Nordmannen Erling Braut Haaland er i dag toppscorer både i Manchester City og i Premier League.

Financial Fair Play er et regelverk som trådte i kraft i 2009 og som enkelt forklart hindrer klubber å bruke mer penger enn de får inn, for å opprettholde en sunn balanse.

En annen grunn til innføringen av FFP var inntoget av utenlandske eiere i europeisk fotball, blant annet den russiske oligarken Roman Abramovitsj' kjøp av Chelsea på starten av 2000-tallet, Glazer-familiens kjøp av Manchester United samme tiår og deretter Manchester City og Paris Saint-Germain som fikk eiere fra henholdsvis Abu Dhabi og Qatar et knapt tiår senere.

Svartelistet

Manchester Citys siste tilgjengelige årsrapport viser en omsetning på 613 millioner pund og et resultat før skatt på 114 millioner pund. Ved utgangen av regnskapsåret hadde klubben en kontantbeholdning på 401 millioner pund og netto forpliktelser på 57 millioner pund.

I en pressemelding mandag skriver Manchester City at den er «overrasket over anklagene, særlig sett i lys av den omfattende samarbeidsvilligheten klubben har vist overfor Premier League».

«Klubben ønsker en uavhengig etterforskning velkommen, slik at kommisjonen kan vurdere saken. Dermed ser vi frem til å legge saken død», heter det.

Familien som hersker i Forente arabiske emirater er fra før i hardt vær. Europakommisjonen satte for en måned siden De forente arabiske emirater og Dubai på EUs «svarteliste» over land med høy risiko for hvitvasking og terrorfinansiering. Dette skjedde blant annet etter tverrpolitisk press fra partier i Europaparlamentet. Regimets ledere, deriblant sjeiken som eier Manchester City, er blant annet beskyldt for å hvitvaske eller skjule verdier for russiske oligarker etter at Russland gikk til angrep på Ukraina i februar 2022.