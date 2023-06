Artikkelen fortsetter under annonsen

Frederik W. Mohn, arving av Trond Mohn, gjorde en kule på Transocean-aksjer i 2022.

I et ferskt årsregnskap for hans investeringsselskap Perestroika viser at investeringsselskapet satt igjen med et resultat før skatt på 1,7 milliarder kroner i 2022. I 2021 endte resultat før skatt på 290 millioner kroner.

De finansielle postene ble i 2021 summert opp til 3,5 milliarder kroner i balansen, og ved utgangen av året var tilsvarende post kommet opp i 5,2 milliarder kroner.

Mohn har ikke besvart DNs henvendelse onsdag kveld.

Svingt med drillingaksjer

Beholdningen med Transocean-aksjer stammer fra selskapet Songa Offshore, som i 2017 ble fusjonert inn i Transocean. På det tidspunktet satt Mohn med et papirtap i størrelsesorden 1,6 milliarder kroner.

Fusjonen gjorde Mohn til største aksjonær, og i løpet av et år så han riggaksjene sine stige fra 2,8 milliarder kroner til 3,8 milliarder kroner i verdi. På toppen eide han obligasjoner verdt 2,7 milliarder kroner, i følge Finansavisen.

Perestroika, årsresultat 2022 (i MNOK) 2022 2021 Endring Omsetning 329,8 15,7 2000,6% Driftsresultat (ebit) 309,8 -5,8 -% Resultat før skatt 1711 286,1 498%

Transocean-kursen krakelerte imidlertid etter dette, forsterket av korona-pandemien, og var høsten 2020 nede i 20 cent per aksje. Dette fra et nivå på 14 dollar aksjen.

Mohn utnyttet den lave kursen til å kjøpe seg opp i Transocean, noe han fortsatte med våren 2022. I fjor sommer satt han på 83 millioner aksjer i selskapet, hvilket han bekreftet overfor Finansavisen at han satt på også i februar i år.

