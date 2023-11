Artikkelen fortsetter under annonsen

Det norske batteriselskapet Freyr, som er notert på New York-børsen, la torsdag ettermiddag frem tall for tredje kvartal. Selskapet tapte ti millioner dollar, tilsvarende 110 millioner kroner, og skal nå gjennomføre store kostnadskutt.

Ved børsåpning dundret Freyr-aksjen ned nesten 30 prosent. Aksjen endte til slutt ned hele 38 prosent.

Aksjen har nå falt over 80 prosent fra toppen. Selskapets børsverdi er dermed 290 millioner dollar, tilsvarende 3,25 milliarder kroner etter dagens valutakurs.

Ville ha 9,5 mrd.

I kvartalsrapporten opplyste Freyr at byggingen av batterifabrikken i Mo i Rana settes på pause på grunn av det selskapet mener er for dårlige rammevilkår i Norge og Europa for øvrig i forhold til gunstige støttetiltak i USA. Kostnaden for bygging av fabrikken er blitt anslått til over 20 milliarder.

I presentasjonsmaterialet kommer det frem at Freyr i mars i år ba Næringsdepartementet om en støttepakke på totalt 800 millioner euro – tilsvarende 9,5 milliarder kroner – for prosjektet kjent som Giga Arctic. Det har selskapet altså ikke nådd frem med.

«Følgelig planlegger Freyr å minimere investeringene i Giga Arctic-prosjektet i 2024, sikre eiendelen med de gjenværende forpliktede investeringene, og fortsette å jobbe med interessenter i Norge og Europa for å utvikle en gjensidig attraktiv politisk løsning», skriver Freyr.

Selv om satsingen tas ned i Norge og selskapet nå helt tydelig prioriterer USA, er det ikke dermed sagt at det er skyfri himmel der heller.

Freyr meldte etter andre kvartal at det jobbet med å fullføre innhenting av én milliard dollar i egenkapital til det amerikanske prosjektet i fjerde kvartal. Det tallet står ikke lenger nevnt i torsdagens rapport, og tidslinjen er heller ikke gjentatt. Selskapet venter imidlertid at byggingen skal starte i 2024, etter at prosjektet er blitt «redefinert» til to parallelle alternativer.

«Freyr fortsetter kontakten med potensielle finansielle aktører og strategiske partnere om Giga America-prosjektets egenkapitalinnhenting på prosjektnivå», skriver selskapet.

Freyr hadde snaue 330 millioner dollar i kontanter og lignende midler ved kvartalsslutt, og venter å være nede i 250 millioner dollar ved årsslutt.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Powell ikke sikker

I litt over en uke har de ledende amerikanske børsindeksene krabbet sakte, men sikkert oppover. Den toneangivende S&P 500-indeksen steg onsdag for åttende dag på rad – den lengste seiersrekken siden 2021.

Torsdag ble seiersrekken brutt etter uttalelser fra sentralbanksjef Jerome Powell og tilhørende renteoppgang. I løpet av torsdagen har tiårsrenten steget fra 4,5 til 4,63 prosent.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Dow Jones Industrial Average, som består av 30 håndplukkede antatt viktige aksjer, falt 0,7 prosent

Nasdaq Composite, som domineres av teknologiselskaper, falt 0,9 prosent

Samleindeksen S&P 500, som består av 500 av de største børsnoterte selskapene, falt 0,8 prosent

På en IMF-konferanse torsdag kveld sa Powell at Federal Reserves rentekomité ikke er overbevist om at pengepolitikken nå er tilstrekkelig restriktiv til at inflasjonen vil komme ned til målet på to prosent over tid, skriver CNBC.

På halvannet år har Fed hevet renten fra null til et intervall på 5,25-5,5 prosent, som er den bratteste renteoppgangen siden 80-tallet. Markedet tror nå at rentetoppen er nådd og at det er sannsynlig med rentekutt allerede til sommeren.

Powell sier at sentralbanken ikke vil nøle dersom det er hensiktsmessig med ytterligere innstramming. Samtidig gir han uttrykk for at sentralbanken vil trå forsiktig, med henvisning til at det også er en risiko for at pengepolitikken blir for stram.

I september var inflasjonen på 3,7 prosent målt mot samme måned året før, fortsatt over sentralbankens langsiktige mål to prosent. Kjerneinflasjonen endte på 4,1 prosent. Powell understreker torsdag at det er langt igjen til målet.

Blant enkeltaksjer stiger Disney syv prosent etter at selskapet la frem sterke kvartalstall. Halvlederprodusenten Arm faller seks prosent etter at selskapet la frem tall for første gang siden det gikk på børs.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.