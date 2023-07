Artikkelen fortsetter under annonsen

Batteriselskapet Freyr får 100 millioner euro i støtte fra EU, opplyses det torsdag kveld. Det tilsvarer 1,12 milliarder kroner med dagens kurs.

Nå er selskapet ett steg nærmere sitt Giga Arctic-prosjekt i Mo i Rana.

Batteriprodusenten skal produsere litium ion-batterier for energilagring og elektriske kjøretøyer. Det planlegger foreløpig to «gigafabrikker», en i Mo i Rana og en i USA.

– Vi er veldig glade for nyheten om at vi mottar støtte fra EUs innovasjonsfond, som vil komme godt med til vårt Giga Arctic-prosjekt, sier konsernsjef Tom Einar Jensen i Freyr i en melding fra selskapet.

– Vi ser fram til å samarbeide med EU og norske myndigheter for å få ytterligere momentum for neste generasjon batteriproduksjonskapasitet, legger Jensen til.

Selskapet er børsnotert i New York på Nasdaq-indeksen. Aksjen steg 2,9 prosent ved endt handelsdagen.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Flere norske selskaper på listen

Støtten kommer fra EUs innovasjonsfond, det er en del av EUs satsingsprosjekt for å fremme grønne teknologiprosjekter. Til sammen bevilger kommisjonen 3,6 milliarder euro til over 40 store prosjekter.

Det er flere norske selskaper som mottar støtte fra fondet, deriblant Nordic Electrofuel, FFI-NOR, Vianode, og Norsun.

Utsatte prosjekt

Det var feststemning i fjor sommer da regjeringen og næringsminister Jan Christian Vestre lanserte sin nye batteristrategi. Freyr ble beskrevet som selskapet som var kommet lengst, og ble tilbudt fire milliarder kroner i garantier for å bygge sin gigafabrikk i Mo i Rana.

Selskapet uttalte også at det hadde støtte hos investorene til å dekke nesten hele investeringskostnaden.

Vestres grønne regnestykke Jan Christian Vestre (Ap) la sommeren 2022 frem Grønt Industriløft, som skal gi lån og garantier for 60 milliarder frem mot 2025.

Ifølge Vestre har regjeringen allerede bevilget og gitt indikasjoner om 20 milliarder i grønn støtte:

I 2023 bevilger staten fire milliarder til karbonfangst- og lagring (CCS),

Prosessindustrien får i 2023 fem milliarder i C02-kompensasjon

Siden regjeringen gikk på har den gitt tre milliarder til hydrogenprosjekt og 5,5 milliarder i risikoavlastning og indikert støtte til batterinæringen.

Enova er styrket med to milliarder kroner

Men siden den gang har det skjedd ting.

I USA lanserte president Joe Biden et storslåtte støtteprogram for fornybar energi og grønn industri, Inflation Reduction Act (IRA), som savner sidestykke.

Artikkelen fortsetter under annonsen

I etterkant etterlyste flere aktører her hjemme ordninger som lignet den amerikanske IRA-pakken.

Europeiske myndigheter har gitt uttrykk for sterk bekymring for at den skal virke konkurransevridende.

Pakken næringsminister Jan Christian Vestre presenterte tidligere i år imponerte ikke næringen stort. Flere aktører vært tydelig på at det er behov for statlig risikoavlastninger, Freyr på sin side ønsket større støtteordninger.

Basert på dette ville selskapet vurdere hvorvidt det kan hentes inn enda mer penger til Giga Arctic, altså batterifabrikken i Mo i Rana.

– Det er disse investorene, og eventuelt nye, som nå må overtales til å investere ytterligere i Norge, og dette avhenger blant annet av klarheten i tiltakene som er presentert, sa konsernsjefen i etterkant.

Fikk kritikk for bonusutbetalinger

Hentet syv milliarder kroner i forbindelse med noteringen i 2021 da det ble børsnotert i New York.

Freyr har tidligere fått kritikk for høye lønns- og bonusutbetalinger. Kort tid før staten stilte opp med fire milliarder kroner i lånegarantier, sikret Freyr-sjef Tom Einar Jensen seg lønn og bonus på 27 millioner kroner for 2021. I juni kunne DN melde at Jensens bonus for 2022 var satt på vent mens regjeringen jobbet med nye batterisubsidier.

Les også: Snarveier til å tjene penger blir utnyttet

Selskapet ønsket ikke å kommentere hvorfor bonusen, som kommer på toppen av 6,3 millioner kroner i lønn, fortsatt ikke er avklart. Det fremkom ikke i hverken årsrapporten i februar eller første kvartalsrapporten i mai.

– Det er ikke fastsatt når styret vil behandle spørsmål om lederbonus for 2022, sa styreleder Torstein Sjøtveit til DN.

Freyr ville ikke å si noe mer om hvorfor bonusbeløpet lar vente på seg.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.