I en melding til det amerikanske Finanstilsynet (Sec) opplyses det at arbeidende styreleder Tom Einar Jensen og toppsjef Birger Steen begge har kjøpt 60.000 Freyr-aksjer. Det samme har Freyr-direktørene Peter Matrai og Oscar Brown.

Det opplyses ikke hvilken kurs aksjene ble kjøpt til, ei heller hvilken dag de ble kjøpt. Legger man til grunn dagens kurs på to dollar, tilsvarer det rundt fem millioner kroner for de fire Freyr-toppene samlet.

Etter kjøpet eier Jensen 1,6 millioner aksjer, mens Steen eier 60.000 aksjer.

For noen uker siden publiserte Freyr en kvartalsrapport som satte en real støkk i markedet. Etter nyheten om teknologiske utfordringer og forsinkelser både i et viktig pilotprosjekt og for finansieringen av den amerikanske fabrikken selskapet nå vil prioritere, stupte aksjen mer enn 50 prosent på to dager.

Da rykket Jensen og Steen ut med et brev til aksjonærene, der de lovet at deler av ledelsen og styret skulle kjøpe aksjer for å bevise sin tro på selskapet.

Freyr-aksjen omsettes nå for to dollar, som er en oppgang på over 40 prosent fra bunnen, men likevel ned over 85 prosent fra toppen som ble nådd for ett år siden. Selskapet har en markedsverdi på 285 millioner dollar, tilsvarende 3,1 milliarder kroner.

Jensen kjøper altså aksjer for nær 1,3 millioner kroner, men det er småtterier sammenlignet med hva han har tjent. Som DN har skrevet tidligere fikk den daværende administrerende direktøren lønn og bonus på til sammen 27 millioner kroner i 2021, blant annet takket være den vellykkede børsnoteringen og kapitalinnhentingen det året.

Ligningstallene for 2022 viser at Jensens netto formue gjorde et gigantisk hopp i løpet av fjoråret, fra null til hele 99 millioner kroner. Jensen står oppført med en inntekt på snaue 20 millioner kroner.

Jensens lønn som administrerende direktør lå på 6,3 millioner i 2022, har selskapet opplyst. Samtidig har den nye toppsjefen, Birger Jensen, en årslønn på syv millioner kroner.