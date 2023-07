Artikkelen fortsetter under annonsen

Den amerikanske konsulentgiganten McKinsey & Company har spesialisert seg på å gi råd til mange av verdens mektigste selskaper og sentrale myndigheter i en lang rekke land.

Ferske tall for den norske virksomheten i McKinsey viser for første gang milliardomsetning, nærmere bestemt 1,1 milliarder kroner i fjor.

– 2022 var et krevende år med stor usikkerhet på mange ulike områder. Vi er derfor veldig fornøyde med at vår omsetnings- og aktivitetsøkning fortsatte gjennom fjoråret, skriver norgessjef Frithjof Lund til DN i en epost.

Veksten forklares hovedsakelig med en høy aktivitet og mange nye oppdrag innenfor energi, bærekraft og teknologi.

McKinsey & Co Inc. Norway, årsresultat 2022 (i MNOK) 2022 2021 Endring Omsetning 1100 986,1 11,6 % Driftsresultat (ebit) 5,5 3,5 57,1 % Resultat før skatt – – -%

Passerer 200 ansatte

I takt med den økte etterspørselen etter McKinseys tjenester har Oslo-avdelingen også oppbemannet kraftig. For ett år siden var det 133 ansatte og Lund sier at det nå er i ferd med å passere 200. Det tilsvarer mer enn 60 nye ansatte på cirka ett år.

Noe av det viktigste McKinsey ser etter i ansettelsesprosessen, er teknologisk forståelse.

– En vesentlig del av våre nyansatte har høy digital kompetanse. Denne kompetansen vil bli viktig for oss fremover når vi forventer enda høyere aktivitet innenfor prosjekter knyttet til kunstig intelligens, sier Lund.

McKinsey utgjør sammen med BCG (Boston Consulting Group) og Bain & Company «de tre store» innen konsulentbransjen. Ifølge tidsskriftet The Economist har trioen tredoblet omsetningen fra 2010 til 2021, til over 300 milliarder kroner. Det tilsvarer en omsetning per ansatt på over fire millioner kroner globalt.

Den norske virksomheten hadde lønnskostnader på 400 millioner kroner ved nyttår. Om dette fordeles på cirka 150 ansatte ved årsskiftet, så utgjør det 2,7 millioner kroner per ansatt i snitt.

Det er partnerne som tjener klart mest i form av lønn og utbytte, men Lund vil ikke si noe om inntektsnivået hos de 34 partnerne i Oslo.

– Vi har som policy å aldri kommentere på lønn og utbytte til enkeltpersoner, skriver Lund i eposten.

Flere av de mest erfarne McKinsey-partnerne hadde mellom 10 og 20 millioner kroner i skattbar inntekt i 2021, ifølge ligningstall fra det året.

Minimal skatt i Norge

McKinsey fikk imidlertid bare et driftsresultat på vel fem millioner kroner i fjor, og det er svakt opp fra året før. Med lite overskudd blir det også lite å skatte av.

Selskapets lave marginer skyldtes blant annet store interne overføringer av inntekter og kostnader mellom den norske filialen og kontorer i andre land.

Ifølge Lund er hoveddelen av kostnadene i fjor fra aktivitet i Norge, men også fra utlandet:

– Disse kostnadene handler dels om at vi på grunn av økende aktivitet og behovet for internasjonal ekspertise bruker McKinseys globale konsulenter og eksperter på norske prosjekter.

På DNs oppfølgingsspørsmål om i hvilken grad svak fortjeneste er bevisst for å unngå skatt i Norge, og i stedet maksimere resultatet i land som Irland, hvor selskapsskatten er lavere svarer Lund:

– Nei, det kan man ikke si. Hoveddelen av våre kostnader er knyttet til norsk aktivitet. Vi oppfyller våre skatteforpliktelser, noe som blant annet inkluderer betydelige arbeidsgiveravgifter på våre ansattes godtgjørelser. En viktig driver for kostnadsutviklingen ved Oslo-kontoret de siste årene har imidlertid vært at vi har oppbemannet kraftig de siste fem årene fra i overkant av 100 ansatte til om lag 200 i dag. Vår viktigste verdi er kompetansen til alle som jobber hos oss, og for å rekruttere og beholde den kompetansen vil vi alltid ha høye utgifter til lønn og kunnskapsutvikling.

Et gjennombrudd for KI

I forbindelse med 2022-regnskapet har Lund imidlertid følgende forklaring på den økte oppdragsmengden. Han skriver i eposten at hovedforklaringen bak økningen er prosjekter innen bærekraft og energiomstilling, og McKinsey ser et taktskifte.

– I 2023 ser vi et kraftig oppsving for eksempel i generativ KI-relatert aktivitet. Dette året kan bli et gjennombrudd hvor kunstig intelligens nesten likestilles med viktigheten av det grønne skiftet blant norske næringslivsledere, skriver Lund.

