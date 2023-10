Artikkelen fortsetter under annonsen

Under en uke etter at Euronav sa det var en mulig avtale med Frontline på trappene, ble det mandag morgen offisielt klart: Frontline og hovedeier John Fredriksen selger alle sine aksjer i Euronav og Frontline kjøper 24 av det belgiske rederiets veldig store oljetankere (VLCC) for en samlet sum 2,35 milliarder dollar.

Frontline og Fredriksens aksjer selges til CMB NV, som er et selskap kontrollert av Euronavs største eier, nemlig Saverys-familien.

– Denne transaksjonen er med på å befeste Frontlines posisjon som det ledende, børsnoterte rederiet. Transaksjonen representerer også en betydelig ekspansjon for vår eksponering mot moderne og effektive oljetankere på et opportunt tidspunkt i syklusen, sier John Fredriksen i en pressemelding.

Det opplyses videre at saken i voldgiftsdomstolen blir avsluttet som en del av avtalen.

Enigheten mellom Frontline og Euronav kommer etter at fusjonsplanene mellom de to tankselskapene havarerte tidligere i år, da førstnevnte hoppet av og etter lengre tid med spekulasjoner om en mulig løsning.

Trakk seg

I januar i år meldte Frontline at det trakk seg fra avtalen, og skyldte nettopp på motstanden fra CMB. Dermed trakk det daværende Euronav-styret Frontline inn for en voldgiftsdomstol. Siden den gang er styret imidlertid skiftet ut, og Fredriksen har blant annet kommet inn, slik at hans leir og Saverys i praksis kontrollerte selskapet sammen.

I etterkant av CMBs overtagelse av Fredriksen og Frontlines Euronav-aksjer, vil Saverys-selskapet komme ganske nær 50 prosent totalt av Euronav, og dermed også komme med et obligatorisk bud til de resterende aksjonærene i selskapet på samme kurs.

Det har til tider vært svært høy temperatur mellom de to selskapene og eierne bak etter at en tidligere avtale om en storfusjon i 2022 surnet utover høsten. Transaksjonene ville ha skapt det suverent største tankrederiet i verden.

Men Saverys-familien så for seg en annen og grønnere fremtid for Euronav, og gikk ut mot fusjonen nærmest umiddelbart etter at den ble annonsert i april 2022. Likevel ble sammenslåingsavtalen formelt inngått i juli. I mellomtiden hadde både Saverys og Fredriksen kjøpt seg videre opp i Euronav. Et forsøk fra Saverys på å kaste styret strandet, men belgierne kom seg etter hvert opp i en eierandel som gjorde at transaksjonen ikke lenger hadde den nødvendige støtten på 75 prosent blant aksjonærene for å få til en reell fusjon.

Fullt finansiert

Frontlines overtagelse av de 24 skipene er fullt ut finansiert, opplyses det:

Salget av Frontlines Euronav-aksjer for 18,43 dollar per aksje, til sammen 252 millioner dollar.

Tilgjengelige kontanter.

Trekk fra en lånefasilitet fra en Hemen Holding-tilknyttet part. Denne lånefasiliteten, på 275 millioner dollar, er blitt utvidet med 20 måneder til 4. januar 2026, til en rente på ti prosent.

En ny lånefasilitet, med varighet på fem år, med en totalramme på 1,4 milliarder dollar.

Hemen Holding, som kontrolleres av Fredriksen, har gitt et lån på opptil 540 millioner dollar.

– Denne transaksjonen viser at vi har kapasiteten til å gjøre store transaksjoner med støtte fra vår største aksjonær. Strukturen på transaksjonen vil øke Frontlines lønnsomhet når vi går inn en periode med historisk lave leveringer i tankmarkedet, sier Frontline-sjef Lars H. Barstad.

