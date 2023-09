Artikkelen fortsetter under annonsen

Hovedindeksen på Oslo Børs falt 1,24 prosent mandag.

Kursfallet var omfangsrikt, og tok med seg hele sektorer som sjømataksjene. Selv en del rederier, som har opplevd en sterk kursøkning de siste dagene, fikk det tungt i starten. Og stemningen ble surere for hele Børsen utover dagen.

For tankrederiene Hafnia og Frontline vil ikke forrige ukes solide kursoppgang fortsette, da begge aksjene vinglet utover formiddagen og deretter falt mer.

Nel ble en av de store taperne mandag, da aksjekursen falt åtte prosent. Analytikere hos Fearnley Securities senker kursmålet til syv kroner, fra ni kroner, og melder samtidig om et potensielt behov for ny egenkapital. Fredag ble Nel-aksjen på det meste omsatt for over ti kroner, og mandag er kursen omkring åtte prosent lavere.

Nærmet seg toppnotering

Aksjonærene i det John Fredriksen-dominerte rederiet Frontline så aksjekursen stige syv–åtte prosent i forrige uke. Aksjekursen nærmet seg en ny toppnotering for de siste to årene, i det ratene for stortankere har steget kraftig de siste dagene.

Les også: Tror kraftig opptur vil fortsette for disse shippingaksjene

På Bloombergs oversikt anbefaler 12 analytikere kjøp av Frontline-aksjen, mens fem sier «hold». For tiden er det ingen analytikere som mener aksjen bør selges, og samlet sier det at aksjen skal opp forbi 245 kroner på 12 måneder.

Doblet rater i shipping

Oljeprisen var mandag morgen drøyt to prosent lavere enn det den var på årstoppen forrige mandag. Da ble ett fat nordsjøolje omsatt for 94,50 dollar. Bloomberg skriver at hedgefond har økt troen på at prisen på amerikansk lettolje vil stige videre. Et fat amerikansk lettolje (WTI) ble omsatt for 90,20 dollar mandag morgen, mens referanseprisen fra Nordsjøen lå på 92,20 før Børsen åpnet mandag.

Analytikere i den amerikanske storbanken JPMorgan Chase venter en fortsatt sterk prisøkning, og at nordsjøoljen vil stige helt til 150 dollar i 2026. Oljeanalytiker Ole-Rikard Hammer i Arctic Securities uttalte i DN for en uke siden at dagens situasjon i oljelagrene tilsier en høyere pris:

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Vi har tidligere sett priser på 100 til 120 dollar på de lagernivåene vi prognostiserer vi når innen utgangen av året.

I tillegg har nyheter fra Opec+ og Russland underbygget at oljetilbudet kan bli mindre, samt at etterspørselen fra Kina kan bli sterkere enn ventet. Det igjen gir ringvirkninger i shippingmarkedet, og i forrige uke doblet ratene i stortankmarkedet seg for VLCC-klassen (very large crude carrier), da de steg fra 24.000 dollar til 40.000 dollar per dag. Hammer uttaler til Finansavisen mandag:

– Det er ingen endringer i vårt optimistiske markedssyn selv om inngangen til høysesongen er blitt noe forsinket. Oljeproduksjonskuttene fra Opec+ er et resultat at et sterkt oljemarked, som gjør det mulig for større produsenter med fleksibilitet å ta ut økt profitt.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.