Avtalen mellom Credit Suisse og UBS skal etter planen signeres søndag kveld, opplyser kilder til Financial Times.

Avisen skriver at sveitsiske myndigheter planlegger å endre landets lover for å omgå en aksjonæravstemming. I henhold til sveitsiske regler må UBS vanligvis gi aksjonærene seks uker på å konsultere om oppkjøpet.

Budprisen er 0,25 sveitsiske franc per aksje, som skal betales i UBS-aksjer. Det er langt lavere enn hva Credit Suisse ble priset til fredag, da aksjen ble handlet for 1,86 sveitsiske franc ved stengetid på Zürich-børsen.

UBS legger altså rundt én milliard dollar, tilsvarende 10,7 milliarder kroner, på bordet for Credit Suisse. Til sammenligning var markedsverdien til selskapet da børsen stengte fredag 6,5 milliarder sveitsiske franc, tilsvarende 75 milliarder kroner.

– Budet på 0,25 sveitsiske franc per aksje indikerer at Credit Suisse er i dype problemer og potensielt helt verdiløst. Det ligger an til en hard nedgang i aksjekursen mandag, med mindre man kommer frem til løsninger i kveld, sier Frederik Hildner, administrerende direktør i Confluente Capital, til Bloomberg søndag.

UBS har ikke ønsket å kommentere saken overfor FT.

Myndighetene vurderer overtakelse

Situasjonen beveger seg imidlertid raskt, og det skal ikke være noen garanti for at det blir en avtale mellom partene, ifølge FT.

Kontakten mellom de to bankene, som er Sveits' to største banker, har vært begrenset, og vilkårene i avtalen skal ha blitt betydelig påvirket av den sveitsiske sentralbanken og det sveitsiske finanstilsynet, opplyser kilder til FT.

Ifølge Bloomberg forsøker nå Credit Suisse å hindre overtakelsen, noe selskapet får støtte i fra bankens største aksjonær. Den sveitsiske banken skal mene at budet er for lavt, og at overtakelsen vil være negativ for både aksjonærer og ansatte, det opplyser ikke navngitte kilder til avisen.

Videre melder Bloomberg at sveitsiske myndigheter skal vurdere å overta hele eller deler av Credit Suisse dersom oppkjøpet av UBS ikke går gjennom. Myndighetene prøver nemlig å komme til en løsning innen de asiatiske markedene åpner søndag kveld norsk tid.

Opplysningene kommer fra ikke navngitte kilder og Finansdepartementet har ikke kommentert saken overfor Bloomberg.

Fredag ble det kjent at den sveitsiske storbanken UBS er i samtaler om å ta over hele eller deler av den kriserammede banken Credit Suisse. Det skjer få dager etter at den sveitsiske sentralbanken måtte gripe inn og gi Credit Suisse krisehjelp på 50 milliarder sveitserfranc, tilsvarende rundt 600 milliarder kroner.