Artikkelen fortsetter under annonsen

Det er problemer med bagasjebåndene på Oslo lufthavn. Det kan medføre noe venting for alle passasjerer, ifølge Avinor.

Leder for samfunnskontakt Erik Lødding sier problemene oppsto i går ettermiddag.

– Problemet med bagasjebåndene gjør at man ikke kan sjekke inn bagasjen selv, men at man må sjekke de inn manuelt, sier Lødding.

Han sier at det har medført ventetid på inntil en time for reisende som skal sjekke inn bagasje.

– Køen flyter, og flytrafikken går som vanlig. Leverandøren jobber iherdig for å få fikset problemet, sier Lødding.

Avinor vet ikke når problemet er løst.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.