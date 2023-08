Artikkelen fortsetter under annonsen

– Vi så selvfølgelig en kommersiell mulighet, sier Manfred Skårsmoen, gründer av bryggerivareselskapet Brewhouse.

Etter at konkurrenten Craftco as, som før het Bryggselv as, gikk konkurs tidligere i sommer, ble det raskt kalt inn til et møte på Brewhouses hovedkontor i Trondheim.

Det konkursrammede selskapet hadde nemlig mange kunder som ville trenge ny leverandør. På tross av at Craftco tidligere har vært ledende aktør i Norden, gikk selskapet på en millionsmell etter at pandemitrenden for hjemmebrygging dabbet av. Selskapet opparbeidet seg for mye gjeld, som til slutt førte til konkursen i juni i år.

Det har Brewhouse allerede dratt fordel av, ifølge Skårsmoen.

– Ut fra trafikken har vi hatt kraftig vekst, sier han.

Nå kjøper Brewhouse den delen av Craftco som har med netthandel å gjøre, altså selve domenene, varemerker og kundelister. Prisen er 350.000 kroner, ifølge bobestyrerens midlertidige innberetning.

DN har tidligere skrevet om Brewhouse, som driver nettbutikken Brewshop, med brødrene Manfred og Ronny Skårsmoen i spissen. Ifølge Manfred Skårsmoen ble bryggerivareselskapet startet høsten 2015 som et slags hobbyprosjekt, siden begge to var i andre jobber. I 2019 ble de Gasellevinnere i Midt-Norge.

Tøft marked

Selv om konkurrentens konkurs nå bidrar til en oppsving for Brewhouse sin del, understreker Skårsmoen at det er synd å miste en god utfordrer og samarbeidspartner.

– Konkursen deres kom som et sjokk på mange, inkludert oss, sier Skårsmoen.

Selv tror han Brewhouse ikke hadde blitt noe av dersom konkurrenten de nå kjøper opp ikke allerede var på markedet da de selv startet opp i 2015.

– Craftco har for oss vært en god konkurrent som har vist en god business-etikk. På tross av at konkursen gir oss økte muligheter, er det jo vemodig å miste dem.

Tiden etter pandemien skulle vise seg å bli tøft for bryggeribransjen. Selv om Brewhouse klarte å holde hodet over vann fikk også de en betydelig salgsnedgang. I 2022 fikk selskapet 38,7 millioner i driftsinntekter og et driftsresultat på 1,9 millioner kroner. Det var en nedgang fra pandemiårene 2020 og 2021 da resultatet endte på 3,6 millioner kroner og 4,6 millioner.

I 2023 skal det imidlertid ha snudd igjen, ifølge Skårsmoen.

– Vi har gjort mye riktig for å komme sterkere ut av den perioden. Det har nok litt å gjøre med at vi har et godt apparat i ryggen.

I mai 2022 ble nemlig Kin Group as, som er en del av Askeladden-systemet, medeier. Kin Group eier indirekte 64 prosent av Brewhouse via BS Midco as.

– Tror du det har bidratt til at dere har kommet dere igjennom perioden?

– Vi hadde nok klart det uansett, sier Skårsmoen.

Han understreker likevel at de nye medeierne har tilført mye innen teknologiutvikling, markedsføring og kommersiell utvikling.

– Det har alltid vært en drøm å bli en del av en større enhet og å få mer kompetanse til å vokse. Mulighetene er så mye større nå, sier han.

Fakta om Craftco-konkursen: I løpet av 2022 fikk Craftco as et negativt driftsresultat på 9,1 millioner kroner og et negativt årsresultat på 11,8 millioner kroner. Utover i 2023 og frem til konkursåpningen var tapet på 780.000 kroner.

Det er meldt krav for rundt 25,5 millioner kroner, men av dette er rundt 17 millioner kroner betingede krav, herunder kausjonsansvar for Craftco. Sweden AB.

Ifølge bobestyrer Pål Øivind Tjernshaugen, ser det ikke ut til å bli dekning til kreditorene.

Nordea er største kreditor, og har pant i det som finnes av verdier i selskapet. Banken får likevel kun delvis dekning for sine krav via aktiva i Craftco og datterselskapene gjennom krysspant.

Craftco as var et grossistselskap som solgte varer til datterselskapene bryggselv Asker og Bærum as, Bryggselv Oslo as, Bryggselv Kristiansand as, Bryggselv Stavanger as og Bryggselv Larvik as driver butikkene.

Selskapet solgte utstyr og råvarer til ølbrygging, både til bryggerier, butikker og hjemmebryggere.

Konkursen medfører at de fysiske butikkene i Bærum, Asker, Kristiansand, Stavanger og Larvik legges ned.

24 personer mister jobben.

Selskapet var eid av gründer Erik Schønsee og hans mor Ellen Marie Schønsee, og ble startet opp i 2011 som Bryggselv as.

Vil bli størst i Europa

Skårsmoen legger ikke skjul på at de har store planer for utviklingen av Brewhouse fremover.

– Hovedmålet er å bli størst i Europa. Vi tenker det er stort potensial for å doble omsetningen i nærmeste fremtid. Med det teamet vi har i ryggen tror vi det er gode muligheter. Vi må bare være forsiktig med å gjøre de rette tingene og tenke nytt, slik at vi ikke får de samme utfordringene som andre i bransjen, sier Skårsmoen.

Han forteller at de nå håper å ta sikte mot et mer internasjonalt marked.

Brewshouse tar kun i hovedsak over den delen av Craftco som har med netthandel å gjøre, altså immaterielle eiendeler som nettsider og domener. Siden oppkjøpet ikke gjelder de fysiske butikkene, innebærer det at de tidligere ansatte i Craftco ikke får beholde jobbene. Totalt er det 24 personer som mister jobben.

– De besitter også mye kompetanse som vi håper at ikke forsvinner, sier Skårsmoen.

Brewhouse har i dag lager og fysisk butikk i Trondheim, men ifølge Skårsmoen er deres nettbutikk den største salgskanalen deres.