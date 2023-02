Artikkelen fortsetter under annonsen

Ved inngangen til 2023 var Guatam Adani, som leder den indiske Adani-gruppen, verdens nest rikeste.

Det var før en knusende rapport fra analyseselskapet Hindenburg Research i forrige måned, der Adani og hans industriimperium ble anklaget for svindel og markedsmanipulasjon gjennom flere.

I ukene siden har Adani-selskapene stupt på børs, og milliardæren selv har rast på oversikten over verdens rikeste personer. Én måned etter rapporten har børsverdier for 145 milliarder dollar forduftet, skriver Financial Times.

Milliardærens egen formue har falt med 79 milliarder dollar siden begynnelsen av 2023. Med det har den indiske rivalen Mukesh Ambani tatt over tittelen som Asias rikeste.

Overpriset

Få dager etter offentliggjøringen av Hindenburg Research-rapporten, slo Adani og hans industrikonglomerat kraftig tilbake. I et tilsvar ble rapporten blant annet omtalt som «en ondsinnet kombinasjon av selektive løgner og skjulte fakta knyttet til grunnløse og diskrediterte påstander».

Hindenburg Research er derimot ikke den første til å sette spørsmålstegn ved Adani-gruppens virksomheter. Både finansinstitusjonen Credit Suisse og kredittvurderingsselskapet Fitch Groups har advart om svært høy gjeld.

– Noen av selskapene var veldig overpriset, sier Abhishek Jano, forskningssjef ved Arihant Capital i Mumbai til Financial Times.

Han la til at de kraftige aksjefallene betyr at noen av aksjene nå prises til et mer kjøpervennlig nivå, og «kan være interessante å se nærmere på».

Den siste tiden har Adani-imperiet satt flere prosjekter på vent, inkludert et oppkjøp av et kullkraftverk til 847 millioner dollar. I forrige uke ble en avtale mellom Adani Power Maharashtra Limited og Orient Cements hevet.

– Vi vil ikke påta oss nye forpliktelser før vi er forbi denne turbulente perioden, sa gruppens finansdirektør Jugeshinder Singh til analytikere etter denne månedens resultater fra flaggskipsselskapet Adani Enterprises, ifølge Financial Times.

Svært mektig

Adani etablerte det første handelsselskapet for 35 år siden, i delstaten Gujarat. Dette var på samme tid som Narendra Modi ble politisk aktiv. I 2001 ble Modi utnevnt til sjefsminister for Gujarat, og han startet massive investeringsprosjekter sammen med privat sektor.

«Fra 2000 til 2013 økte Adani-gruppens omsetning 14 ganger, til 8,5 milliarder dollar. De kapitalkrevende prosjektene skapte et begrenset antall arbeidsplasser. Disse var hovedsakelig for fagarbeidere», skriver professor i økonomisk historie ved Princeton University, Ashoka Mody, i boken «India is broken», som skal utgis i februar.

Da Narendra Modi ble valgt til Indias statsminister i 2014, var børsverdien på de Adani-kontrollerte selskapene på 25 milliarder dollar. I fjor høst hadde de passert 250 milliarder dollar.

– Gautam Adani er svært mektig, veldig godt tilknyttet politisk og veldig flink til å bruke den makten. Han er Modis Rockefeller, sa analytiker Tim Buckley, som har fulgt India, og spesielt Adani-selskapene, i over ti år, i et intervju med Financial Times i 2020.

