En av de store snakkisene i internasjonal finans om dagen, er en rapport fra et shortselgerfirma som anklager det gigantiske forretningsimperiet til Indias rikeste mann, Gautam Adani, for markedsmanipulasjon og svindel gjennom flere år.

Enorme verdier har forduftet i etterkant.

Det norske Oljefondet, som er spredt svært bredt over verdens aksjemarkeder, er naturligvis ikke immunt for denne typen hendelser. Men oljefondssjef Nicolai Tangen, som presenterte tallene for 2022 tirsdag, kunne melde på pressekonferansen at fondet er sterkt undervektet i Adani-selskapene.

– Jeg mener dette potensielt er en meget sterk sak, sier Tangen om anklagene som er kommet frem.

200 millioner

Fondet investerer relativt tett opp mot en referanseindeks som er definert av Finansdepartementet, men har også noe spillerom for avvik, som brukes til å forsøke å slå markedet.

Indeksen skulle tilsi en eksponering mot 800 millioner dollar i Adani-gruppen, men fondet hadde per mandag kun 200 millioner, sier Tangen.

– Så en massiv undervekt-posisjon. Vi har gjort risikobaserte nedsalg i en stor porsjon av denne beholdningen på grunn av forskjellige faktorer, sier han, og hyller ansatte i Oljefondet som har sett problematiske sider ved virksomheten og handlet deretter.

Han ønsker ikke å gå spesifikt inn på hva Oljefondet har konkludert med, men sier bekymringer kan dreie seg om potensiell korrupsjon, miljøskade, og menneske- og arbeiderrettigheter.

Oljefondet gikk glipp av oppgangen i aksjene og obligasjonene de siste årene, men er tilfreds med undervektingen, understreker sjefen.

– Vi gikk glipp av deler av det rallyet, men vi har helt klart mye mindre eksponering nå, sier han, og legger fornøyd til på engelsk:

– So: very nice.

Oljefondets oppdaterte oversikt for posisjonene ved utgangen av 2022 viser aksjeposter i tre Adani-selskaper: Adani Green Energy, Adani Total Gas og Adani Ports & Special Economic Zone. Eierandelen i de tre selskapene er mellom 0,17 og 0,3 prosent, og hadde på slutten av fjoråret en verdi på mellom 518 og 823 millioner kroner.

Kursras

I rapporten ble altså Adani og selskapene som bærer hans navn anklaget for «å stå bak den største svindelen i næringslivshistorien».

«Vi mener at Adani Group har vært i stand til å drive en stor, åpenbar svindel på høylys dag fordi investorer, journalister, vanlige folk, og til og med politikere, har vært redde for å si fra i frykt for represalier», skrev Hindenburg Research i rapporten, hvor de ba Adani om å svare på 88 spørsmål.

I helgen kom tilsvaret fra milliardæren og hans industrikonglomerat, der det ble slått kraftig tilbake.

«Vi er sjokkert og dypt foruroliget over å lese rapporten publisert av «Madoffs of Manhattan», Hindenburg Research. Det er ikke noe annet enn løgn. Dokumentet er en ondsinnet kombinasjon av selektive løgner og skjult fakta knyttet til grunnløse og diskrediterte påstander som har som mål å få frem baktanker», skrev Adanis finansdirektør Anupam Misra.

De børsnoterte Adani-selskapene har forutsigbart nok fått juling på børs i etterkant av rapporten, og hittil er børsverdier for nesten 70 milliarder dollar blitt barbert vekk. Børsfallene har fortsatt på starten av inneværende uke.

I tillegg til aksjekursene har også selskapsobligasjoner utstedt av diverse Adani-selskaper også falt markant siden rapporten ble offentliggjort.

Milliardverdier borte

Det har vært et par kriseaktige dager for Adani, som enn så lenge er Asias rikeste person. Likevel har han falt fra tredje til 11. plass på Bloombergs liste over verdens rikeste personer.

På bare tre dager er inderens formue blitt barbert med 34 milliarder dollar, og han er nå god for 84 milliarder dollar. Det er godt nok for en 11. plass på Bloombergs oversikt.

Før anklagene var Adani verdens tredje rikeste person, etter Elon Musk og LVMH-sjef Bernard Arnaut.

Adani eier nesten 75 prosent av de børsnoterte selskapene Adani Enterprises og Adani Power and Adani Transmissions, og har kontroll over fem andre børsnoterte selskaper i Indias største private infrastrukturgruppe.

(Rettelse: I en tidligere versjon av denne saken skrev DN at Oljefondet tjente på oppgangen i Adani-selskapene de siste årene, før det solgte seg ned. Det riktige er at Tangen understreket at fondet gikk glipp av denne oppgangen.)

