Gjenbruksappen Tise har siden 2019 doblet omsetningen hvert år. Ferske regnskapstall viser at omsetningen har økt fra 42 millioner kroner til 77 millioner kroner i 2022, hvilket tilsvarer en inntektsøkning på om lag 80 prosent.

– 2022 var et bra år for oss totalt sett. Vi er fornøyd med at vi klarer å øke inntektene i denne takten i en tøffere økonomisk situasjon, sier gründer og administrerende direktør Eirik Rime til DN i en epost.

Likevel er selskapets kostnader på 155 millioner kroner vesentlig større enn årets inntekter, hvilket fører til at selskapet får et negativt resultat før skatt på 80 millioner. Dette er omtrent på samme nivå som året før.

Skulle hamle opp med «fast fashion»

Rime møtte medgründer Axel Franck Næss da de studerte på NTNU i Trondheim, og stiftet selskapet som skulle bli Tise i 2014. I 2016 ble mobilappen med samme navn lansert, og fikk blant annet drahjelp av gjenbrukspåvirkeren Jenny Skavlan. Med mål om å vri nordmenns forbruk bort fra «fast fashion» i de store kleskjedene, vokste plattformen raskt.

Likevel har ikke Rimes ambisjoner om å skape mer miljøbevisste forbrukere gitt en lønnsom bedrift så langt. Bare de siste fem årene har Tise tapt omtrent 170 millioner til sammen.

Driften har ifølge Rime blitt finansiert med egenkapital fra investorer i flere runder.

– Vi har en god investorbase som har bidratt med kapital, råd og innsikt, forteller han.

I løpet av 2022 kom tre nye investorer inn på eiersiden i forbindelse med en kapitalinnhenting på 200 millioner kroner. Disse var Bring Ventures, Ebay Ventures og det norske statseide investeringsselskapet Nysnø.

Tise AS, årsresultat 2022 (i MNOK) 2022 2021 Endring Omsetning 77 43 79,1% Driftsresultat (ebit) -79 -77 -% Resultat før skatt -80,4 -77 -%

Eirik Rime, administrerende direktør i Tise, mener selskapet er på god vei mot å nå målet om lønnsomhet. (Foto: Per Thrana) Mer...

Et bevisst valg

Selv om selskapet snart feirer tiårsdag, er ikke Rime bekymret for at selskapet ikke går i overskudd og mener trenden snart vil snu.

– Det er et bevisst valg å investere i både produkt og vekst for å kunne bygge videre på den plattformen vi har, slik at vi kan gjøre det enklere for folk å velge gjenbruk. Samtidig vurderer vi nøye det optimale nivået på vekst-investeringer opp mot lønnsomhet, sier han og legger til:

– Vi er godt i rute på planen mot positive tall.

Som for mange andre bedrifter har kostnadene i Tise økt i løpet av det siste året. Samtidig har den jevne forbrukeren fått mindre å rutte med det siste året som følge av inflasjon, rentehevinger og generelle kostnadsøkninger.

Rime mener den økonomiske situasjonen, sammen med økt bevissthet rundt bærekraft og miljø, har skaffet gjenbruksplattformen flere brukere. Siden i fjor har antallet brukere som gjør transaksjoner via appen doblet seg.

– Klær og tilbehør er noe alle trenger, og i et presset økonomisk klima gir vi folk muligheten til å dekke sine behov for klær og tilbehør til en lavere kostnad, få muligheten til å få en fin tilleggsinntekt og samtidig bidra positivt til en bærekraftig fremtid, forteller Rime.

Tise Norsk gratisapp for kjøp og salg av hovedsakelig bruktmote og interiør.

Startet i 2014 av gründerne Axel Franck Næss og Eirik Rime, som har en bakgrunn fra industriell økonomi og teknologiledelse på NTNU.

Lansert i 2016.

Våren 2023 passerte plattformen i 3 millioner registrerte brukere.

Styreleder er tidligere Telenor-direktør Rolv-Erik Spilling.

Skal bli lønnsomme

Siden oppstarten har selskapet etablert seg i flere nordiske land, og opererer nå i Norge, Sverige, Finland og Danmark. Med tre millioner registrerte brukere, er planen de neste årene å snu underskuddstrenden i selskapet.

– Målet er å bli lønnsomme over de neste årene, og til nå viser budsjetteringen vår seg å være ganske god, så vi mener vi er godt i rute på planen mot lønnsomhet, sier Rime.

– Hvordan skal dere nå målet?



– Vi har flere ulike forretningsmodeller som vi jobber med, og vi ser fra inntektsveksten vår de siste årene at de fungerer godt. I tillegg fokuserer vi på å finne et optimalt nivå på vekst-investeringer, forteller Rime og legger til:

– Et annet viktig element fremover vil være å fortsette å tilby en tjeneste som brukerne våre liker, som de blir engasjerte av, og som de ser verdi av å bruke.

