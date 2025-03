Jan Petter Sissener er forbannet på John Fredriksens milliardsalg: – Ikke den Fredriksen jeg kjenner

Jan Petter Sissener (til venstre) er fondsforvalter og tidligere aksjemegler. Han er skuffet over at John Fredriksen (til høyre) ikke sørger for at alle Golden Ocean-aksjonærene får samme pristilbud som Fredriksen-familien på Golden Ocean-aksjene. Fredriksen var Golden Oceans største aksjonær med over 40 prosent av aksjene, men den belgiske kjøperen slapp å gi alle aksjonærene samme pris som normalt er regler for børsnoterte selskaper i Norge.

Foto: Fartein Rudjord og Ida von Hanno