Sent tirsdag kveld norsk tid slapp Google-eier Alphabet tallene for første kvartal – giganten melder om omsetning på 69,8 milliarder dollar, opp fra 68 milliarder dollar i fjor.

Analytikerkorpset estimerte imidlertid en omsetning på 68,9 milliarder dollar i kvartalet, og dermed leverte Alphabet på oppsiden.

I etterhandelen stiger Alphabet-aksjen 4,3 prosent etter tallslippet.

Omsetningen innebærer en vekst på tre prosent – langt unna veksttakten på 13–30 prosent selskapet har sett fra et år til det neste de siste årene.

Omsetningsveksten har sakket av i flere kvartaler på rad, i takt med at bedrifter har strammet inn bruken av internett-annonser for å holde igjen kostnadsvekst. Dette har foruten Alphabet også gått utover blant annet Meta og Snap, i enda større grad.

Videre rapporterer selskapet om et samlet resultat før skatt på 18,2 milliarder dollar, hvilket er noe lavere enn fjorårets 18,9 milliarder dollar. På forhånd var det ventet et resultat før skatt på 16,5 milliarder dollar.

Blant det mest fremtredende fra kvartalsrapporten, er at selskapet varsler tilbakekjøp av aksjer for 70 milliarder dollar.

Svakere annonseinntekter

Google er det desidert viktigste benet Alphabet-konsernet hviler på, og hos Google er annonser den klart største inntektskilden – selv om virksomheten i flere år har prøvd å gjøre seg mindre avhengige av annonsesalg.

I kvartalsrapporten kommer det frem at annonseinntektene faller noe, og det for andre kvartal på rad: totalt sett fra 54,7 milliarder dollar i første kvartal i fjor, til 54,6 milliarder dollar til samme periode i år.

Fallet er størst i segmentet Google Network, men også annonseinntektene fra Youtube faller.

Området Google Cloud, som blant annet omhandler skylagring, skiller seg ut som et område med kraftig prosentvis omsetningsvekst: fra 5,8 milliarder dollar i første kvartal i fjor til 7,5 milliarder dollar i samme periode i år.

Det tilsvarer en vekst på oppunder 30 prosent. Omsetningsveksten gjør at Google Cloud for første gang drives med overskudd.

Et viktig nøkkeltall investorene følger nøye er det såkalte TAC, eller Traffic Acquisition Costs, med andre ord hva Google betaler tilknyttede virksomheter og nettselskaper for å dirigere trafikk til nettsidene deres.

TAC er en betydelig utgiftspost for søkemotorer, og Googles TAC endte på 11,7 milliarder dollar i første kvartal. Til sammenligning spådde finansselskapet StreetAcount en TAC på 11,8 milliarder dollar, en kostnad som i samme periode i fjor landet på 11,9 milliarder dollar.

Kostnadskutt og kunstig intelligens

Noe av det som står igjen av nyheter fra første kvartal fra Alphabets hold, er omfattende oppsigelser og kostnadskutt. Byggeprosjekter er lagt på is, mens selskapet i januar varslet at det ville kutte 12.000 jobber – tilsvarende seks prosent av selskapets arbeidsstyrke.

I kvartalsrapporten kommer det samtidig frem at Alphabet hadde i overkant av 190.000 ansatte ved utgangen av første kvartal, nær 30.000 flere enn ved samme tid i fjor. Alphabet skriver jobbkuttene i hovedsak først vil komme til syne i rapporten for andre kvartal.

Gjennomgående for første kvartal var ellers hvor store fremskritt utviklingen av kunstig intelligens har hatt – der OpenAIs Chat GPT har tatt verden med storm – og Alphabet med buksene nede.

Da Alphabet skulle presentere Bard, selskapets svar på Chat GPT, leverte den ufullstendige og dårlige svar live under en presentasjon for et publikum og marked som sendte aksjen rett ned åtte prosent samme kveld.

Dette markerte også bunnen for Alphabet-aksjen hittil i år, og siden da har aksjen steget oppunder 19 prosent.

Bard-prosjektet ble for en måneds tid siden gjort tilgjengelig for et knippe Google-brukere, men er fremdeles ikke åpent for alle.

– Vi er fornøyde med virksomhetens prestasjon i første kvartal, der søke-virksomheten presterte godt, mens man så momentum i skytjenester-virksomheten. Vi introduserte viktige produktoppdateringer tilknyttet kunstig intelligens og dyp maskinlæring, oppsummerer konsernsjef Sundar Pichai i en pressemelding.