Artikkelen fortsetter under annonsen

– Jeg har sittet i møter med banken der de kun snakker til mannen min, som er utrolig provoserende for meg, når jeg er økonom og han er ingeniør, sier Madeleine Bjørnestad Røed.

Egentlig er hun i mammaperm. Så ble hun kåret til årets NHH alumni for hennes arbeid med å få kvinner til å investere. Samtidig er hun og medgründer Christine Kvaalen i ferd med å gjennomføre en ny emisjon.

Da er det litt vanskelig å holde seg unna jobben.

Og nå ønsker de å ta et oppgjør med hvordan vi snakker til kvinner og jenter om sparing og investering.

Nylig arrangerte hun barseltreff med 12 andre mødre der de diskuterte sparing og investering, og da snakket Bjørnestad om at hun mener det kan være lurt å ta høyere risiko i sparing til barn, siden tidshorisonten er så lang.

– Jeg fortalte at jeg investerer i et small cap-fond (et fond som investerer i små og mellomstore selskaper) til barna. Da kom det masse spørsmål om det er noe vits å ha noe annet enn et globalt indeksfond. Det er det alle har fått hamret inn, sier Røed, og legger til.

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Jeg synes det er fordummende.

Prises til 60 millioner

Røeds og Kvaalens engasjement for å få kvinner til å investere mer, stikker dypt. Sammen har de startet investeringsappen «Stack by me», som retter seg spesielt mot kvinner. Ved hjelp av rosa design og virkemidler fra sosiale medier og nettshopping skal de forsøke å få flere kvinner til å investere aktivt.

Nå er de i ferd med å hente mer penger. Emisjonen gjennom Folkeinvest nådde raskt målet på seks millioner, noe som utløste støtte fra Innovasjon Norge på knappe to millioner kroner.

Gründerne i Stack by me opererer med full fleksibilitet når det gjelder arbeidssted. Det er en fordel med små barn. (Foto: Mikaela Berg) Mer...

Emisjonen priser selskapet til rundt 60 millioner kroner, opp fra 50 millioner da de hentet penger for et år siden. Og når den nye appen deres blir klar i januar, skal de begynne markedsføringen.

– Vi bikker snart 10.000 brukere. Vi ser at de fleste kjøper først et indeksfond, men så skjønner man greia og kjøper andre ting. Man må ta stegene. Disse stegene tar jo «gutta» også, sier Kvaalen.

Høyrentefond

Røed og Kvaalen bruker mye tid på å spre kunnskap om investeringer gjennom sosiale medier, og forteller at de får mye gode tilbakemeldinger på dette. De forsøker å snakke om temaet på en direkte måte, noe som også kan skape reaksjoner.

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Får dere noe negative tilbakemeldinger?

– Hver gang vi snakker om noe annet enn indeksfond, så får du sånn «fffssscchhh» på en del forumer, sier Røed og tar opp hendene for å etterligne enn hvesende katt.

Begge to er skjønt enige i at et globalt indeksfond er en fornuftig investering som det er lurt å starte med. De mener derimot det er feil å kun gi råd om dette.

– Nå er det god avkastning i høyrentefond. Det er der jeg har puttet inn pengene de siste månedene. Skal man la være å gi det rådet? Fordi det blir for vanskelig å forstå for kvinner? Det synes jeg blir fordummende, eller nedlatende, sier Røed.

«Bjørnen sover» for jenter

I et innlegg på Linkedin skrev hun nylig hvordan hun mener dette er finansverdenens svar på at jenter leker «bjørnen sover» på fotballtrening, tydelig inspirert av advokat Inger Roll-Matthiesens kronikk i DN om hvorfor så få kvinner tør å ta risiko.

Rundt 80 prosent av verdiene på Oslo Børs eies av menn, og dette ønsker gründerne å endre på. I praksis oppnår man ikke dette dersom alle de nye kvinnelige investorene kun kjøper globale indeksfond.

– Det vi snakker mye om, er at gjennom aksjefond og aksjer spesielt, så eier man en ekte del av selskapene. Det kan bidra til at kvinner får mer innflytelse og kommer inn i styrerommene, sier Kvaalen, og legger til:

– Indeksfond er kjempefint, et sted må man starte, men …

– Det tetter kapitalgapet, ikke maktskjevheten, fortsetter Røed. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.