Skattelistene for 2022 var klare grytidlig onsdag morgen, og for andre år på rad er det laksearving Gustav Magnar Witzøe som topper listen.

I fjor hadde Witzøe en skattelignet formue på 26,5 milliarder kroner, slik DN skrev allerede for noen uker siden. Det er mer enn tre ganger så mye som nestemann på listen, Rema-gründer Odd Reitan.

Gustav Magnar Witzøe (30) er sønnen til Gustav Witzøe (70), som grunnla Salmar, verdens nest største lakseprodusent. I 2013 overdro Witzøe senior det meste av verdiene til sønnen. 30-åringen får en særdeles høy skattelignet formue fordi Salmar er børsnotert og aksjene dermed bokføres til markedsverdi.

I fjor falt Salmar-aksjen markant som følge av at regjeringen innførte grunnrenteskatt på havbruk. At Witzøes ligningsformue likevel økte med syv milliarder fra 2021, skyldes nok blant annet at verdsettelsesrabatten for aksjer er blitt redusert fra 45 til 25 prosent.

Som DN skrev for tre uker siden har flere andre eiere av oppdrettsselskaper også fått høyere skattemessig formue som følge av høyere verdifastsettelse av tillatelser. Lakseoppdretteren Gerhard Alsaker har økt formuen med 1,3 milliarder til 2,9 milliarder kroner.

Oljefondssjef Nicolai Tangen er på tredjeplass med en ligningsformue på 7,7 milliarder kroner, tett etterfulgt av Ferd-arvingene Alexandra og Katharina Andresen.

Dagligvaretoppene

I toppsjiktet finner man som vanlig flere dagligvaremilliardærer. Rema-gründer Odd Reitan økte ligningsformuen fra 6,2 til 8,0 milliarder kroner, mens hans sønn Ole Robert Reitan økte fra 4,8 til 6,1 milliarder kroner. Reitan-familiens pressekontakt har også forklart dette med redusert verdsettelsesrabatt.

Magnus Reitan, broren til Ole Robert, ser imidlertid ligningsformuen falle fra 4,9 milliarder til bare 300 millioner kroner. Det skyldes at han har overført mesteparten av formuen til barna Kristoffer og Viktoria Reitan, som har flyttet til Sveits.

Tidsskriftet Kapital vurderer at Reitan-familiens reelle formue falt fra 64 til 59 milliarder kroner fra 2021 til 2022.

Norgesgruppen-eier Johan Johansson står oppført med en ligningsformue på 5,1 milliarder kroner, mens barna Peder Oskar (24), Karl Edvard (27) og Finn Hartvig (29) alle hadde formuer på 3,3 milliarder kroner.

Kapital vurderer at den reelle formuen til Johansson-familien falt med ti milliarder til 51 milliarder kroner. I 2022 økte matvareprisene kraftig, men dagligvarekjedenes marginer falt likevel til normalnivåer som følge av økte kostnader og fallende salgsvolumer.

Bunnpris-arving Christian Lykke økte formuen med 120 millioner kroner fra året før, og sitter nå med en ligningsformue på 441 millioner kroner.

En av de få nykommerne innen dagligvare, Oda-gründer Karl Munthe-Kaas, har ingen ligningsformue. Munthe-Kaas har tidligere tatt til orde for at alle formuesverdier bør verdsettes til markedsverdi, uten noen form for rabatter.

Sveits-flyttere og kryptotapere

Verdsettelsesrabatter er ikke det eneste som har gitt store formuesutslag. Flere av de aller rikeste nordmennene har nå en ligningsformue på null, etter at de eller barna flyttet til Sveits. Det gjelder blant andre Kjell Inge Røkke, Ivar Tollefsen, Odd Johnny Winge, Fredrik Halvorsen og Jens Rugseth.

Men flere som bor her hjemme har også sett ligningsformuen krympe. Edgar Haugen, en av Norges rikeste eiendomsinvestorer, har fått formuen redusert fra 3,5 til 1,3 milliarder kroner, tilsvarende et fall på over 60 prosent.

Trond Mohns formue faller med over 900 millioner til 2,2 milliarder kroner.

DN har også skrevet om det kraftige formuesfallet for flere kryptoinvestorer. David Sønstebø, som i 2021 hadde en skattelignet formue på 914 millioner kroner, hadde i fjor en formue på «bare» 127 millioner kroner.

Kryptospill-gründeren Alexander Leonard Larsen (37) har sett formuen falle fra 1,1 milliarder kroner til 388 millioner kroner.