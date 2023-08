Artikkelen fortsetter under annonsen

Utenriksminister Anniken Huitfeldt har innrømmet at hun har brutt habilitetsreglene som følge av ektefellens aksjehandler.

Ola Flem har handlet aksjer, grunnfondsbevis og andre verdipapirer med rimelig bra suksess. Han har tjent rundt 1,3 millioner kroner på aksjehandlene siden 2017, noe som gir en årlig gjennomsnittlig avkastning på cirka 13 prosent.

13 handler i samme selskap

Beregningen er gjort basert på netto finansposter i Ola Flems selskap Flemo, fratrukket utbytte dette selskapet har fått fra it-selskapet Oda Consulting, og verdien av aksjeporteføljen i de aktuelle årene.

Avkastning er omtrent den samme som et globalt indeksfond har gitt i samme periode.

DN har sett nærmere på listen over 108 aksjehandler som ble lagt frem i forbindelse med at nyheten sprakk:

Flem har handlet med 40 ulike aksjer og verdipapirer.

Flest handler – 13 – er gjort i Rec Silicon, der netto salgssum også er størst med 580.000 kroner.

Antall handler per måned varierer fra null til 16, som var i januar 2022.

Flere av aksjene har staten på eiersiden, som Kongsberggruppen, Aker Solutions og Yara.

Han har også handlet oppdrettsaksjer, som har gjort byks opp og ned i forbindelse med forslaget om lakseskatt og alle mulige uttalelser fra ulike statsråder fra forsalget ble lansert til endelig vedtak.

Også flere oljeaksjer, som er påvirket av regjeringens oljepolitikk, er på listen.

Utenriksministeren har forklart at hun visste at han drev med aksjer, men at hun var ukjent med omfanget og at de ikke snakket om aksjer, nettopp fordi hun ikke skulle komme i en vanskelig situasjon.

Hun har også sagt at hun ikke deler børssensitiv informasjon fra regjeringen med ektefellen.

Handlet etter statsråd-exit

Det var etter statsråd Ola Borten Moes avgang, som følge av habilitetsbrudd ved aksjehandel, at hun spurte mer om mannens aksjehandel og skjønte at her var det en som hadde svingt seg mer i markedet enn hun hadde vært klar over. Til NRK sa hun at handlene blant annet var basert på råd fra Investtech. Dette er et forvalterselskap som baserer seg på teknisk analyse.

Borten Moe gikk av 21. juli. 22. august solgte Flem alle aksjene han da eide.

