Onsdag morgen kunne Tekna endelig gå ut med hvem som blir ny banksamarbeidspartner for 102.000 medlemmer, hovedsakelig ingeniører og teknologer. Det er svenske Handelsbanken som fra nyttår av har kapret avtalen.

Også Akademikerne Pluss velger Handelsbanken for de øvrige cirka 100.000 medlemmene.

Totalt får like over 200.000 medlemmer gjennom Akademikerne-paraplyen nytt banktilbud i Handelsbanken.

– For oss har det vært spesielt viktig å få det beste digitale banktilbudet. Selvfølgelig, for vi er jo teknologene, sier Line Henriette Holten, generalsekretær i Tekna.

Sist uke skrev DN at Tekna hadde brutt med resten av Akademikerne om et felles banksamarbeid, og var på jakt etter ny leverandør på egen hånd.

På taket av Ingeniørenes hus like ved Slottet i Oslo kan hun nå markere det nye samarbeidet med Handelsbankens norgessjef Arild Andersen.

Norges fjerde største bank tar dermed over en viktig kundegruppe fra Danske Bank akkurat mens Danske Bank har igangsatt forhandlinger om å selge hele personmarkedsporteføljen i Norge, som mange av Akademikernes medlemmer er en del av i dag.

Danske Bank sier de nye avtalene ikke nødvendigvis vil påvirke salgsprosessen i stor grad.

Prosess siden nyttår

Holten forteller at prosessen har pågått i cirka et halvt år.

– Dette er en stor og viktig avtale for våre medlemmer. Vi har hatt dette oppe i Teknas hovedstyre gjennom det siste halvåret, og vi har forhandlet i flere måneder med både Handelsbanken og andre banker.

Akademikerne har hatt et langvarig banksamarbeid med Danske Bank i vel åtte år siden 2015, og i 2018 ble det felleseide selskapet Akademikerne Pluss stiftet. Da ble også Tekna med i samarbeidet. Det skulle vare i vel fire år.

Senere har Juristforbundet gått over til Handelsbanken i 2019, mens økonomene gjennom Econa valgte Nordea i fjor.

Nå følger altså Tekna samme vei som juristene.

– Dette gir oss de skarpeste vilkårene og det beste tilbudet for medlemmene totalt sett, sier Holten.

Fremskyndet en avgjørelse

Både Tekna og Akademikerne Pluss skulle uansett forhandle i løpet av året om nye bankavtaler fra 2024.

Arild Andersen i Handelsbanken sier spillet rundt Danske Bank-kundene har akselerert arbeidet.

– Dette er ikke noe som startet i det siste, for vi har forhandlet gjennom mange måneder. Det er likevel noe med den siste tids hendelser som har sørget for at det er nå vi gjør avtalen, sier Andersen.

– Er du i forhandlinger om kjøp av hele Danske Bank-porteføljen?

– Jeg skjønner godt at du stiller spørsmålet. Men det kan jeg ikke svare på, sier Andersen.

Danske Banks norske pressesjef Øystein Andre Schmidt skriver i en tekstmelding:

– Dette var et utfall man åpenbart hadde sett kunne komme. I så måte påvirker det ikke salgsprosessen i større grad. Her er det videre viktig å huske at hvert enkelt medlem som har et kundeforhold til oss i Danske Bank må ta de vurderinger som er best for seg. Det er ingen automatikk i at kundene blir flyttet, eller må flytte, boliglån og annet over til en eventuell ny bank i forbindelse med denne nyheten.

Danske Bank gir opp norske kunder Danske Banks konsernsjef Carsten Egeriis varslet 7. juni at personkundeporteføljen i Norge skal selges unna.

Det utgjør rundt 200 milliarder kroner i utlån, hovedsakelig boliglån, i tillegg til innskudd og andre banktjenester.

I fremtiden vil Danske Bank satse mest på personkundeområdet i de tre landene Danmark, Finland og Sverige.

I Norge skal Danske Bank konsentrere seg utelukkende om bedriftskundene i fremtiden.

Nå smuldrer uansett deler av Danske Banks portefølje opp før salget er gjennomført. Akademiker-medlemmene utgjør anslagsvis 140 av totalt cirka 200 milliarder kroner i utlån i porteføljen.

Analytikerne som følger bankmarkedet tett, har pekt på Nordea og Handelsbanken som de mest sannsynlige kjøperne av Danske Bank-porteføljen. Også Sparebank 1-alliansen, Sparebanken Vest og Storebrand er nevnt som mulige budgivere på hele eller deler av porteføljen, men de vil måtte hente frisk egenkapital for å finansiere kjøpet.

Rente og digitalbank

– Vi har hatt en klar og tydelig strategi om vekst i det norske markedet, og å levere de beste digitale løsningene. Det hjelper oss til å få dette samarbeidet, sier Arild Andersen.

Handelsbankens laveste flytende rente på boliglån i dag er 4,29 prosent, og det går til de mest attraktive kundene gjennom avtalen med Juristforbundet. Om Tekna får det samme som juristene, er ukjent.

– Dette er separate avtaler og vilkår, sier Andersen.

For Tekna er det ikke bare lavest mulig rente som avgjør at de bryter ut og velger ny samarbeidspartner alene.

– Vi har hatt en kravspesifikasjon som er ganske omfattende, men jeg er spesielt glad for at Handelsbanken kunne levere så bra på digitale tjenester. Mine folk som forhandlet var i «halleluja»-stemning da de kom tilbake fra et møte der de hadde fått se et helt nytt digitalt tilbud fra banken. Da måtte jeg litt spøkefullt minne dem om at vi fortsatt var i forhandlinger, sier Line Henriette Holten.

Samarbeidet gjelder fra nyttår og Tekna-medlemmene må selv aktivt velge å gå over til Handelsbanken om de ønsker det.