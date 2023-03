Artikkelen fortsetter under annonsen

Hans Geelmuyden slutter i Geelmuyden Kiese før tiden, det skriver kommunikasjonsbyrået Geelmuyden Kiese i en pressemelding mandag. Opprinnelig var planen at han skulle jobbe ut dette året.

Hans Geelmuyden er en av grunnleggerne bak selskapet sammen med Jo Kiese. Selskapet er i dag et av Skandinavias største kommunikasjonsbyråer med kontorer både i København, Oslo og Stockholm.

– Da Jo Kiese og jeg startet GK tenkte jeg at når man først må selge arbeidskraften sin, er det fornuftig å selge den til seg selv. Noe skal man jo pusle med så man har til salt i grøten. Nå har jeg puslet med GK i 34 år, og ser frem til å bruke skaperkraften min på nye prosjekter utenfor kommunikasjonsindustrien. For Rocambole er ikke død, sier Geelmuyden.

Geelmuyden Kiese Kommunikasjonsbyrå etablert av Hans Geelmuyden og Jo Kiese i 1989. Investeringsselskapet Paritee ble majoritetseiere i fjor.

Over 100 ansatte fordelt på virksomhet i Norge, Danmark og Sverige.

Tilbyr alt fra produkt- og markedskommunikasjon (reklame) til samfunns- og verdikommunikasjon (pr).

Gruppen omsatte for 186 millioner i 2020, ned fra 221 året før. Resultat før skatt endte på 12 millioner.

Ved årsskiftet 2022 solgte Geelmuyden selskapet til holdingselskapet Paritee, og hadde opprinnelig en avtale om å arbeide ut 2023.

Hans Geelmuyden får lønn ut året, fremgår det av meldingen.

Paritee as Nytt holdingselskap stiftet av Hill+Knowlton-veteranene Jonatan Fægri og Lars Erik Grønntun.

Satser på en ny modell for byrå-eierskap med lettere fotavtrykk enn de tradisjonelle store modellene lik den de selv har bakgrunn fra.

Fægri er inntil videre leder, men selskapet rekrutterer nå et team inkludert ny administrerende direktør.

Grønntun jobber daglig i Kahoot, men bidrar som investor og styreleder.

Selskapet er heleiet av gründerne gjennom deres respektive investeringsselskaper.

– Jeg har i 2022 vært opptatt av å overlevere et selskap som er ship-shape. Derfor er det gøy å gå ut med rekordresultat og flagget til topps. Nå lover jeg å heie på GK fra sidelinjen, avslutter han.