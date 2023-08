Artikkelen fortsetter under annonsen

Dibber tapte 136,1 millioner kroner før skatt i 2022, fremgår det av barnehagekonsernets ferske årsregnskap. Det er en forverring fra året før, da underskuddet ble 13,3 millioner kroner.

På topplinjen økte inntektene til 6,35 milliarder kroner, en oppgang på en knapp halv milliard kroner fra 2021.

– 2022 var et økonomisk utfordrende år for de norske barnehagene i Dibber-konsernet. Tilskuddsreglene ble endret og har resultert i vesentlig lavere tilskudd enn tidligere år. Sammenlignet med den underliggende kostnadsveksten utgjør tilskuddsnivået nesten hundre millioner mindre enn nivået for 2021, sier Dibbers finansdirektør Atle Hørlyk til DN.

Dibber er det øverste selskapet i Hans Jacob og Randi Sundbys barnehagekonsern, som samlet eier og driver nesten 600 barnehager i Europa, Afrika og Asia. Blant dem er Læringsverkstedet i Norge, som er blant landets største aktører.

Sundby-parets HJR Holding as eier alle aksjene i Dibber.

Det ble ikke tatt ut noe utbytte i fjor, etter en utbyttebetaling på 35 millioner kroner året før.

Ti land

På de to tiårene siden Sundby-paret åpnet sin første barnehage har både konsern og formuer vokst i stor fart. I 2021 hadde Hans Jacob Sundby en ligningsformue på 707 millioner kroner, mens Randi Sundby var oppført med en ligningsformue på rett under 700 millioner kroner.

I notene til årsregnskapet skriver styret at Dibber-konsernet fortsatte sin internasjonale ekspansjon i fjor, da det vokste med cirka 50 enheter, som det selv kaller det.

Etter ekspansjon til Sør-Afrika og Polen i 2022 og India på nyåret har Dibber barnehager i ti forskjellige land.

– Den internasjonale delen av Dibber er i en oppbyggingsfase og resultatene reflekterer dette, sier Hørlyk.

Finansdirektøren sier videre at konsernet har rentesikret deler av sin låneportefølje med langsiktige fastrenteavtaler, og at dette til en viss grad demper effekten av det høyere rentenivået.

– Når det gjelder det generelle makroøkonomiske bilde er det først og fremst kostnadssiden som blir påvirket. Dette gjelder særlig i de markedene hvor tilskudd og foreldrebetaling er myndighetsstyrt. Der er det gjerne en forsinkelse og ubalanse mellom økning i tilskudd og økning i kostnadsnivået.

Egenkapitalen i konsernet var ved utgangen av året på 1,89 milliarder kroner mens kontantbeholdningen ble halvert til 345,4 millioner kroner. Gjelden til kredittinstitusjoner var ved utgangen av året på 2,5 milliarder kroner.

Flyttet til Sveits

Sundby-paret meldte i fjor høst flytting fra Jessheim til Luzern i Sveits og Hans Jacob Sundby sa da at de hadde flyttet selv om det var en Solberg-regjering.

– Nå er det over ti år siden vi begynte å ekspandere utenlands, og vi er i dag større utenfor Norge i ti land på tre kontinenter. Vi har bodd i utlandet seks-syv ganger før. Ønsket er å følge utenlandsetableringen.

Flyttingen kom to år etter at ekteparet gjennom Læringsverkstedet solgte 138 barnehageeiendommer til det nå kriserammede SBB for 4,25 milliarder kroner.

Av beløpet ble 2,25 milliarder gjort opp i kontanter, mens resten skjedde i form av 44 millioner D-aksjer til kurs 31 kroner. Det er en aksjeklasse som før utbyttestansen ga utbytter på to kroner årlig, tilsvarende nær 90 millioner kroner for Læringsverkstedet.

Etter oppkjøpet falt D-aksjen 75 prosent, noe som normalt skulle tilsi en kraftig smell for Sundby-paret. Imidlertid sikret Læringsverkstedet seg en garantert verdi på aksjene på 1,4 milliarder kroner, en verdi som blir gjentatt i 2022-regnskapet.

– Som tidligere kommunisert har vi en kursgaranti knyttet til våre SBB aksjer og vi er komfortable med vår situasjon angående disse aksjene, sier Hørlyk.

Styret skriver videre at det venter «noe vekst i omsetningen».

– Resultatmarginen påvirkes av fordelingen mellom modne land/enheter og land og enheter som er i en etablerings- og vekstfase. Konsernet har vokst kraftig i antall enheter de siste årene og har derfor en større andel i etablerings- og vekstfase enn normalt. Dette påvirker marginen på resultat før skatt i fjor og det vil påvirke marginen også for inneværende år, heter det.