Da den store finanskrisen inntraff for 15 år siden, skrudde sentralbanker verden over rentene ned mot null. Der ble de også værende, helt frem til den skyhøye inflasjonen tvang rentene tilbake til start.

Renten på amerikanske statsobligasjoner med ti års løpetid, gjerne referert til som verdens viktigste rente, har på bare to år steget fra 0,5 til 4,6 prosent. En slik korreksjon er intet mindre enn dramatisk.

– Markedets erkjennelse

Verre blir det når man ser på detaljene bak oppgangen. Tiårsrenten kan nemlig «dissekeres» ved at man ser på hva som skyldes økte inflasjonsforventninger og hva som skyldes økte realrenteforventninger.

Da vil man se at det er realrenteforventningene som har drevet tiårsrenten oppover. Den tiårige realrenten er nå på 2,25 prosent, som er det høyeste nivået på 16 år og en økning fra minus én prosent for to år siden.

– Samtidig som realrentene stiger, sklir inflasjonsforventningene nedover. Det er markedets erkjennelse av at realrentene må være høyere enn tidligere for å hindre at inflasjonen blir for høy, sier Sparebank 1 Markets' sjeføkonom Harald Magnus Andreassen.

Realrenten har steget mye den siste uken, blant annet på signaler fra den amerikanske sentralbanken (Fed) om at rentene skal holdes høye over tid. Dette muliggjøres blant annet av at den amerikanske økonomien så langt har vært motstandsdyktig. Torsdag kom tall som viste at økonomien fikk en annualisert vekst på 2,1 prosent forrige kvartal.

Selv om realrentene har steget brutalt over de to siste årene, mener ikke Andreassen at realrenten nå er på unormalt høy nivå. Snarere tvert imot.

– Jeg vil heller si at realrentene har vært unormalt lave etter finanskrisen. Hvis man ser på den historiske sammenhengen mellom langsiktig realrente og langsiktige vekstforventninger, er den realrenten vi har nå klinkende normal.

Blant økonomer pågår det nå en diskusjon om hva den langsiktige nøytrale renten egentlig skal være. Nøytralrenten, eller likevektsrenten, er den renten som hverken bremser eller øker den økonomiske aktiviteten.

– Historisk har det vært en god sammenheng mellom vektutsikter og likevektsanslag, men fra 2010 ble det et stort gap. Det markedet nå sier, er at man skal ha en langsiktig likevektsrente som er på en helt annen dimensjon.

Andreassens vurdering er at økonomien på sikt vil tilpasse seg det rentenivået markedet nå legger til grunn, selv om han tror vi vil få en markert nedtur et sted på veien.

– For meg blir det bare enda klarere at perioden etter finanskrisen var det historiske unntaket, ikke den nye normalen. Nå skal vi tilbake til den gamle normalen, sier Andreassen. Han understreker at rentekutt var en nødvendig respons på finanskrisen fra Federal Reserve, men at det tok vel lenge før rentene kom opp igjen.

– En helt annen oppfatning

Tiårsrenten refereres gjerne til som verdens viktigste rente fordi den fungerer som referanse for andre renter og finansielle størrelsen verden over. Andreassen venter fortsatt på at markedet skal prise inn en ny realitet.

Ekspertene regner nemlig hele tiden på nåverdien av fremtidige kontantstrømmer, såkalt neddiskontenering. Når tiårsrenten stiger, legger investorene en høyere diskonteringsrente til grunn, som gir en lavere nåverdi av fremtidig inntjening.

Men man må heller se på den tiårige realrenten, bemerker Andreassen. At den nominelle tiårsrenten stiger på grunn økte inflasjonsforventninger trenger ikke være et problem for aktivaklasser som aksjer og eiendom.

– Når vi skal tenke avkastningskrav på investeringer, kommer vi ikke utenom at markedet nå har en helt annen oppfatning av hva den reelle kostnaden på kapital skal være fremover. Investeringskalkylene er snudd fullstendig på hodet.

– Har aksjemarkedet tatt høyde for det?

– Veldig mange selskaper har falt kraftig og er billigere nå enn før rentene steg. På den annen side har man fått veldig høye inntjeningsforventninger til noen få teknologiselskaper på grunn av kunstig intelligens, og det har forstyrret effekten av renteøkningene, sier Andreassen.

Markedet venter nå en inntjeningsvekst på 11,7 prosent for S&P 500-selskapene neste år, og 10,6 prosent året etter der igjen. Andreassen kjøper det ikke.

– Forventningene er ofte for høye, men nå tror jeg avviket er større enn normalt. Man har «drømt opp» en høyere inntjening for å kompensere for diskonteringsrenten. Jeg tror det skal holde fryktelig hardt. Vi får ikke den inntjeningsveksten, sier Andreassen.

På den positive siden kan investorer nå låse inn god realavkastning på sikre statspapirer dersom man blir sittende med dem til forfall, bemerker Andreassen.

– Det har de ikke kunnet gjøre på år og dag.

Torsdag steg industri-aksjeindeksen Dow Jones 0,35 prosent, mens teknologiindeksen Nasdaq steg 0,83 prosent. Den brede S&P 500-indeksen steg 0,59 prosent.

– En svekkelse som er voldsom

Så hvor skal de lange rentene nå? Andreassen mener oppsiderisikoen ikke kan være altfor stor fra nåværende nivå.

– Hvis realrenten blir høyere nå, må det være fordi vi får alvorlige problemer med pris- og lønnsdannelsen og at det blir behov for flere rentehevinger fra sentralbankene. Men at det skal slå hardt ut på lange renter, tror jeg ikke.

Men der pengepolitikken nå er innstrammende, er finanspolitikken ekspansiv, konkluderer han. USA har store og voksende underskudd på statsbudsjettene, som gjør at de må utstede mer gjeld og tilby en høyere rente for at investorene skal kjøpe gjelden. Dette er en av årsakene til at de lange rentene nå stiger.

Ifølge Andreassens anslag er budsjettunderskuddet på åtte prosent av bnp, mot bare fire prosent i perioden før sentralbanken begynte på rentehevingene.

– Det er en svekkelse som er voldsom, og det skjer mens økonomien har den laveste ledigheten siden 50-tallet! Det er egentlig fullstendig galskap.