Uthalden as, Harald Moræus-Hanssens investeringsselskap, leverer eventyrlige resultater for 2022.

Regnskapene, som nylig ble levert Brønnøysund, viser at inntektene økte fra knapt en halv milliard kroner i 2021, til 1,16 milliarder kroner i 2022. Uthalden hadde knapt noen utgifter, så driftsresultaten tilsvarer inntektene, minus halvannen million kroner.

Resultat før skatt endte også på dette nivået, med et fratrekk på minus 5,5 millioner i finanskostnader.

Uthalden as, årsresultat 2022 (i MNOK) 2022 2021 Endring Omsetning 1160,6 498,7 132,7 % Driftsresultat (ebit) 1159,1 497,8 132,8 % Resultat før skatt 1153,6 498,3 131,5 %

«Hyggelig effekt»

Uthalden as hadde ved utgangen av 2022 en egenkapital på 2,33 milliarder kroner, opp fra 1,49 milliarder kroner året før. Gjelden er på knapt 630 millioner kroner.

– Det et år hvor det meste gikk riktig vei, men det er litt tilfeldig. Jeg tror nesten alle områder jeg investerte i ga hyggelig effekt. Én effekt jeg ikke regnet med, var den norske kronen i fritt fall som ga et hyggelig utfall for mine investeringer.

Det sier Moræus-Hanssen som forklarer at de fleste av investeringene hans var i euro eller dollar. Selv om kronefallet var godt nytt for hans eget investeringsår, er det «hjertesukk for nordmenn flest», sier han.

Skummelt med økte renter

Videre peker han også på andre faktorer som bidro til det sterke resultatet.

– Jeg har heldigvis holdt meg til konkurranseutsatte næringer forbundet til olje og gass, som hadde god medvind i denne perioden. Selv om det langsiktige bildet i de næringene er noe usikker, som følge av satsing på fornybar, sier investoren.

– Hva blir den største utfordringen videre?

– Økte renter er essensen i det som blir skummelt fremover. Rentepolitikken som er blitt ført de siste ti årene med så å si gratis penger vil bite oss i halen – og det har det på en måte gjort allerede.

Han forteller at både investorer og privatpersoner er blitt forledet til å tro at nullrenter vil være normalen i all fremtid.

– Jeg er tilhenger av at kapital skal ha en pris, men denne omleggingen til høyere renter har gått fryktelig raskt.

Tøffere tider i vente

Av notene til regnskapet går det frem at verdien av Uthaldens aksjer og obligasjoner økte fra 630 millioner kroner i 2021, til 1,13 milliarder kroner i 2022.

– Har du tro på et like godt resultat til neste år?

– Nei, gitt makrobildet i dag. Men hvis kronen skulle halvere seg en gang til, så kan det bli hyggelig. Det tror jeg ikke kan skje.