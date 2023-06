Artikkelen fortsetter under annonsen

Ivar Tollefsen og hans boligselskap Heimstaden foreslår å sette inn Helge Leiro Baastad som ny styreleder i Heimstaden Bostad. Baastad er tidligere konsernsjef i Gjensidige Forsikring.

Heimstaden Bostad er en internasjonal eiendomsaktør med utleieboliger i flere europeiske land. Verdien av boligene var 335 milliarder kroner per første kvartal. Største aksjonær er Heimstaden ab, som igjen kontrolleres av Ivar Tollefsens selskap Fredensborg.

Erstatter von Koskull

Baastad vil erstatte den tidligere Nordea-sjefen Casper von Koskull, som har vært styreleder siden 2020. Han har bedt om å tre av på grunn av tidkrevende styreverv i den globale finansgiganten Citigroup.

– Vi forventer høy etterspørsel for utleieboliger på grunn av begrenset tilbud i Europa og vil fortsette å tilby Friendly Homes til over 300.000 kunder i ni land gjennom vår fremskredne operasjonelle plattform, sier Baastad i en melding.

Baastad er også styreleder i bilforhandleren Bertel O. Steen og Kavli Holding.

Samtidig går Rebecka Elkert inn i styret som representant for pensjonsselskapet Folksam, som er blant de større aksjonærene i Heimstaden Bostad. Hun erstatter Birgitta Stenmark, som også arbeider for Folksam.

Norges største

Ivar Tollefsen har bygget seg opp til å bli en av Europas største eiere av utleieleiligheter, Norges største eiendomsinvestor og en av Norges aller rikeste. Nå er imidlertid mesteparten av formuen overført til datteren, som flyttet til Sveits, men han kontrollerer fortsatt selskapet.

Grunnlaget ble lagt etter kjøpet av svenske Heimstaden i 2005, som etter en serie oppkjøp sitter på utleieleiligheter til en samlet verdi av over 350 milliarder kroner i Tyskland, Sverige, Danmark, Norge og flere andre europeiske land.