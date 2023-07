Artikkelen fortsetter under annonsen

I ti år ledet Helge Lund (60) Statoil, dagens Equinor, før han forlot det norske oljeeventyret til fordel for britiske BG Group i 2014. Da selskapet kort tid etter ble kjøpt av Shell, ga Lund seg som toppsjef. Året i BG Group ble svært lukrativt. Siden har han skaffet seg ultratunge verv som styreleder for både det britiske oljeselskapet BP og den danske farmasigiganten Novo Nordisk.

Hvert år har kronene rent inn i pengebingen.

Trolig høyere verdier

Siden han etablerte det private investeringsselskapet Inkerman as i 2015 har egenkapitalen est ut. Hvert år har det gått med overskudd. Mesteparten av økningen i egenkapitalen stammer fra 2021 da Lund-selskapet bokførte et ellevilt resultat på mer enn 700 millioner kroner før skatt.

Fjoråret ble langt magrere resultatmessig. Da tjente Helge Lund 33 millioner kroner gjennom sitt heleide Inkerman. Han tok ingen utbytter og egenkapitalen har dermed økt til 722 millioner kroner.

Trolig er verdiene høyere.

I årsrapporten heter det nemlig at det er en samlet merverdi i selskapets langsiktige investeringer som ikke fremkommer i selskapets balanse.

Helge Lund Alder: 60 Stilling: Tidligere toppsjef i Statoil, nå Equinor, fra 2004 til 2014. Nå styreleder i oljeselskapet BP og farmasiselskapet Novo Nordisk. Bakgrunn: Helge Lund er utdannet fra Norges Handelshøyskole i Bergen og Insead i Frankrike. Han har jobbet for McKinsey, Høyres stortingsgruppe og Hafslund. Han forlot Equinor etter at han fikk toppjobben i det britiske energiselskapet BG Group. Da hadde han vært toppleder i Statoil i ti år og blant annet gjennomført den store fusjonen med Hydros olje- og gassdivisjon. Før toppjobben i Statoil var han medarbeider for Kjell Inge Røkke, blant annet som toppsjef i Aker Solutions. Lund sluttet som konsernsjef i BG Group etter at oljeselskapet Shell hadde gjennomført oppkjøpet av selskapet. Lund ble styreleder i BP i april 2018. Aktuell: Styreleder i oljegiganten BP og Novo Nordisk

Mindre i banken

Mens egenkapitalen har passert 700 millioner kroner, er gjelden begrenset til 25 millioner. Dessuten er nesten hele gjelden langsiktige lån fra Helge Lund selv.

Det ferske regnskapet viser ved årsskiftet investeringer i datterselskaper på mer enn 300 millioner kroner og aksjeinvesteringer på rundt 130 millioner, samt investeringer i «limited partnerships» på drøye 70 millioner kroner.

Rundt 150 millioner er plassert i rente- og kombinasjonsfond, mens litt over 30 millioner kroner står i bankinnskudd og lignende. Det er betydelig mindre enn året før da over 360 millioner kroner var plassert i banken.

Lukrative styreverv

Helge Lund gikk inn i styret i BP i 2018 og ble styreleder i 2019. Ifølge BPs årsrapport for 2022 fikk Lund en total styrekompensasjon på 822.000 pund, tilsvarende rundt ti millioner norske kroner med dagens kurs.

I Novo Nordisk har Lund sittet i styret siden 2017 og som styreleder siden 2018. Ifølge Novo Nordisks årsrapport for 2022 fikk Lund en total styrekompensasjon på 3,1 millioner danske kroner, tilsvarende rundt 4,6 millioner kroner med dagens kurs.