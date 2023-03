Artikkelen fortsetter under annonsen

Den svenske klesgiganten Hennes & Mauritz hadde nettoinntekter på 54,9 milliarder svenske kroner i sitt første kvartal i 2023, altså perioden mellom 1. desember i fjor til 28. februar i år. På bunnlinjen satt selskapet igjen med 540 millioner svenske kroner, fremgår det av den ferske kvartalsrapporten.

På driften endte resultatet på 725 millioner svenske kroner, noe som ga en driftsmargin på 1,3 prosent. Bruttomarginen, altså netto inntekt minus kostnader knyttet til produksjon av produkter, var 47,2 prosent.

Resultatet var langt bedre enn analytikerestimater fra Bloomberg tilsa på forhånd. Det var ventet et underskudd på over en milliard svenske kroner før fasiten kom.

– H&M fortsetter å ha en sterk, finansiell posisjon, stabil kontantstrøm og et velbalansert varelager. Økte investeringer i alle de tre vekstområdene gjør at vi er godt posisjonert for bærekraftig og lønnsom vekst fremover, sier konsernsjef Helena Helmersson i en pressemelding.

I tillegg til flaggskipmerket eier H&M også Cos, Monki, Weekday og & Other Stories.

Milliardtap i Russland

Det er gått et halvt års tid siden H&M måtte bokføre en engangskostnad på 2,1 milliarder svenske kroner som følge av avviklingen av virksomheten i Russland.

Klesgiganten kommuniserte allerede i mars at det hadde satt virksomheten i landet på pause, som følge av invasjonen av Ukraina.

I dagens førstekvartalsrapport skriver H&M at det i slutten av november i fjor hadde stengt alle de 172 butikkene i Russland på permanent basis. Den belarusiske virksomheten, som bestod av tre butikker, har også blitt avviklet.

I første kvartal 2023 hadde de ovennevnte avviklingene ingen effekt på inntjeningen, men kontantstrømmen i perioden ble negativt påvirket med rundt 600 millioner svenske kroner, knyttet til avviklingskostnader, opplyser H&M i rapporten.

Økt omsetning

Sammenlignet med tilsvarende perioder de siste fire årene ble årets nettoinntekter på 54,9 milliarder svenske kroner det nest beste førstekvartalet etter 2020. Sammenlignet med første kvartal 2022 økte inntektene med knappe seks milliarder svenske kroner.

Etter skatt ble resultatet mer enn doblet i første kvartal i år sammenlignet med samme kvartal i fjor.

H&M Group hadde en kontantbeholdning på 21,7 milliarder svenske kroner ved begynnelsen av det avvikende regnskapsåret for 2023. Antallet butikker talte 4.414 ved starten av perioden.

I begynnelsen av mai avholdes den årlige generalforsamlingen i selskapet, der det blant annet skal stemmes over et ordinært utbytte på 6,5 svenske kroner per aksje.

