Artikkelen fortsetter under annonsen

Konflikten mellom John Fredriksen og Aeternum-forvalter Vegard Søraunet kan nå et nytt klimaks fredag ettermiddag.

John Fredriksen og hans investeringsselskap WQZ har nemlig fremmet et forslag om at Søraunet og resten av Aeternum Management skal kastes som forvaltere av fondet, og at de skal erstattes med forvaltere fra Arctic Securities. Klokken 16.00 avholdes den ekstraordinære generalforsamlingen der forslaget skal stemmes over.

Generalforsamlingen avholdes på advokatfirmaet Thommessens kontorer i Vika i Oslo sentrum. Kort tid før start møtte DN på Søraunet, som tilsynelatende var klar for sverdslag.

– Det er ikke så mye å si, er det? Kapitalen vinner til slutt, sier Søraunet med et smil på vei inn.

Klokken 17.15 var det fortsatt ingen avklaring.

Vegard Søraunet på vei inn til generalforsamlingen, som avholdes på advokatfirmaet Thommessens kontor i Vika i Oslo. (Foto: Per Thrana) Mer...

På forhånd er det kjent at Fredriksen hadde minst 63 prosent av stemmene, og kanskje så mye som 74,8 – bare et par tiendedeler unna det nødvendige flertallet på 75 prosent.

Skulle forslaget gå gjennom, har Søraunet fortsatt en mulighet til å redde hodet sitt: Forvaltningsselsakpet har nemlig sendt en begjæring om midlertidig forføyning til Oslo tingrett. Rettsmøtet skulle egentlig finne sted 4. oktober, men er flyttet til 10. oktober. Hvis tingretten kommer frem til at fondet, som er organisert som et eget selskap med Fredriksen som aller største aksjonær, ikke kan kaste Aeternum Management, vil trolig Søraunet kunne fortsette å forvalte pengene til de investorene som ønsker å bli med videre.

DN forstår at det uansett er usannsynlig at nye forvaltere ville kunne hoppe inn i rollen på så kort varsel, og tingrettens syn på saken blir derfor avgjørende. Søraunet selv mener at det ikke finnes gyldig grunn til å kaste ham.

Konflikten mellom Fredriksen og Søraunet dreier seg om hvorvidt forvalterne har benyttet seg av giring, eller gjeldsfinansiering, på en måte som bryter med fondsavtalen.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.