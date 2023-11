Artikkelen fortsetter under annonsen

Shipping- og industrikonsernet A.P Møller-Mærsk har mandag solgt 20 millioner Höegh Autoliners-aksjer til en kurs på 90 kroner, tilsvarende en transaksjon på 1,8 milliarder kroner. Det går frem av en børsmelding mandag kveld.

Salget ble gjort til en rabatt på 2,7 prosent mot dagens sluttkurs på 92,45 kroner.

Salget tilsvarer 10,5 prosent av utestående aksjer, som var hele den gjenværende beholdningen til A.P Møller-Mærsk. I mars solgte selskapet Höegh-aksjer for 820 millioner kroner.

Sjefen solgte seg ned

Höegh Autoliners har vært en ren og skjær drøm for investorene som hev seg på da selskapet gikk på børs for snart to år siden. Siden børsnoteringen er verdiene nær firedoblet, noe som har gjort hovedeier Leif Høegh og hans familie noen milliarder rikere.

Før børsnoteringen var selskapet eid av Høegh-familien (60,5 prosent), Mærsk (38,2 prosent) og administrerende direktør Andreas Enger (1,3 prosent). Høegh-familien eier nå 41,6 prosent av selskapet, tilsvarende en verdi på 7,3 milliarder kroner.

Rederiaksjen har lokket til seg noen av landets mest kjente privatinvestorer, som Harald Moræus-Hanssen, Arne Fredly, Peter Hermanrud, Øyvin Brøymer og Ketil Skorstad. Flere av disse har nå tatt gevinst.

Det har også Höegh-sjef Andreas Enger gjort. For tre uker siden solgte han en tredjedel av eierposten, tilsvarende 53 millioner kroner. Enger begrunnet det blant annet med at han ikke hadde noe særlig finansformue utover Höegh-posten, og at han ikke ville sitte med en så konsentrert aksjeportefølje.

Det store spørsmålet er nå hvor lenge Höegh Autoliners' knallsterke inntjening vil vedvare, med tanke på at verdensøkonomien bremser og nye skip etter hvert vil kunne komme til.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.