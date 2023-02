Artikkelen fortsetter under annonsen

Hordaland tingrett har vedtatt å åpne konkurs i Dof asa, opplyses det i en melding torsdag formiddag.

Rundt en time senere opplyses det at bostyrer og kreditorene i Dof har inngått avtale som legger til rette for at de andre selskapene i Dof-gruppen ikke vil bli påvirket av konkursen i Dof asa.

Onsdag kveld klokken 21.00 meldte supplyrederiet Dof at det ikke har fått tilstrekkelig støtte fra aksjonærene for å få gjennom rekonstruksjonsplanen. Kreditorene ber derfor retten om at det åpnes konkurs i Dof asa.

Kreditorene varslet samtidig at de står klare til å inngå en avtaleom å overta Dof Services og datterselskapene og derigjennom sikre at restruktureringen gjennomføres som planlagt.

Dof-konkursen innebærer at aksjekapitalen i Dof asa er tapt og at det blir null verdier igjen til dagens aksjonærer. Styret beklaget derfor utfallet.

– Det er jo en veldig trist dag for oss selvfølgelig. Det er aksjonærene som blir den store taperen her. Det er viktig å få frem at all aktivitet vil fortsette i datterselskapene, og det er jo viktig for samtlige kunder, ansatte og leverandører, sa konsernsjef Mons Aase til DN onsdag kveld.

Styreleder Leif Christian Salomonsen skrev følgende i en sms:

– Dette er et veldig trist og unødvendig utfall. Men når man står steilt på sitt i en forhandling, forsvinner løsningsrommet. Dette beklager jeg overfor de aksjonærene som ønsket en løsning. Dof asa går konkurs, men den operative virksomheten videreføres.