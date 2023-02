Artikkelen fortsetter under annonsen

Lars Foss-Skiftesvik trekker seg fra obervatørrollen han har hatt i styret i Horisont Energi med umiddelbar virkning, fremgår det av en melding fra selskapet fredag morgen.

Avgangen kommer dagen etter at også investor Øystein Stray Spetalen trakk seg fra Horisont-styret med umiddelbar virkning.

Solgte seg ned

Foss-Skiftesvik er tilknyttet det amerikanske hedgefondet QVT, som er blant de største aksjonærene i Horisont Energi. Observatør-avgangen kommer dagen etter at hedgefondet QVT, som er fjerde største eier i Horisont Energi, solgte 250.000 aksjer. Aksjen har rast på Oslo Børs de siste dagene.

I meldingen fredag går det frem at QVT har informert styret om at fondet ikke lenger vil ha observatørplassen i styret.

Horisont Energis flaggskipsprosjekt er en fabrikk i Finnmark som skal produsere ammoniakk basert på hydrogen som er fremstilt av gass fra Barentshavet, med tilhørende fangst av CO2 så produktet blir klimavennlig. Horisont fikk med seg oljegigantene Equinor og Vår Energi som samarbeidspartnere, nesten en halv milliard i støtte fra Enova, og en nesten like stor investering fra den tyske energigiganten E. ON, som nå er hovedeier med over 25 prosent.

Men onsdag morgen kom en nyhet som markedet mislikte sterkt: Både Equinor og Vår Energi kaster inn håndkleet, og trekker seg fra Barents Blue-prosjektet.

De to oljeselskapene ble erstattet av den spanske ammoniakk- og gjødselprodusenten Fertiberia, men det hjalp ikke på investorenes reaksjon, og siden handelsslutt tirsdag ettermiddag har aksjen falt over 60 prosent.

120 mill. i tap for sjefen

I etterkant av aksjesalgene og endringene i Barents Blue holdt gründer, storeier og sjef Bjørgulf Haukelidsæter Eidesen en presentasjon på Zoom der han også svarte på spørsmål fra investorer.

Presentasjonen ble avholdt torsdag, og der understreket han igjen at den nye partneren på Barents Blue-prosjektet, det spanske gjødselselskapet Fertiberia, er en god makker, og Equinor er fortsatt positiv til å selge gass til fabrikken. Selv om prosjektet er noe forsinket allerede, er planen å lande en kjøpsavtale for gass og ta et konseptvalg i år, og investeringsbeslutning neste år.

Eidesens aksjebeholdning i Horisont var torsdag verdt 74 millioner kroner. På toppen for et år siden var det nesten 600 millioner.

Men Eidesen er overbevist om at det kommer til å snu.

– Dette er kortsiktige svingninger på grunn av det som vurderes som negative nyheter, sa han.

– Jeg sitter her litt mer langsiktig. Med den prosjektporteføljen vi har, ser jeg en mye større verdi i dette selskapet og de eiendelene vi har klart å utvikle. Med den kursen vi har nå er det vel omtrent tilsvarende kontantbeholdningen vår.