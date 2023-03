Artikkelen fortsetter under annonsen

Saken oppdateres.

Hovedindeksen på Oslo Børs steg hele 2,6 prosent fredag morgen. Utover dagen falt indeksen tilbake. Ved stengetid var børsen ned 0,60 prosent, noe som markerte avslutningen på en svært svak uke for børsen. Med dagens fall er hovedindeksen ned 5,5 prosent på en uke.

Torsdag endte hovedindeksen flatt etter en turbulent dag, preget av nok en renteheving fra den europeiske sentralbanken og en lavere oljepris.Fredag var det også svingninger i prisen på brent spot nordsjøolje. Da Oslo Børs tok helg, var oljeprisen ned nesten 3,5 prosent.

Heller ikke solide norske banker har sluppet unna dramatikken i bankmarkedet. DNB-aksjen var bare svakt ned fredag, men har falt nær 7,3 prosent den siste uken. Sparebank 1 SR-Bank i Stavanger og Saprebanken Vest i Bergen er ned henholdsvis 8,4 prosent og 4,4 prosent på en uke.

Kraftig fall for lakseselskap

Atlantic Sapphire, som driver med lakseoppdrett på land i USA, har hentet 55 millioner dollar i ny kapital gjennom en rettet emisjon, ble det klart torsdag kveld. Det tilsvarer om lag 587 millioner norske kroner.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Aksjen faller rundt 14 prosent fredag.

Atlantic Sapphire er priset til 844,5 millioner kroner på Oslo Børs.

Før handelsdagen startet ble regnskapet for investor og milliardær Christen Sveaas' investeringsselskap Kistefos lagt frem, som nok en gang kan vise til milliardresultater.

Selskapet fikk et konsernresultat på 1,4 milliarder kroner før skatt i fjor, ned fra 1,8 milliarder kroner året før. Det går frem av selskapets ferske årsregnskap. Kistefos har store eierinteresser innen finans, shipping og offshore.

Omsetningen i konsernet økte med 3,6 milliarder kroner til totalt 21,8 milliarder kroner. Konsernets driftsresultat endte på 1,5 milliarder kroner, omtrent det samme som året før.

Rekyl på Wall Street

Alle de tre ledende indeksene på New York-børsen falt fra start etter at ECB satte opp rentene med 0,5 prosentpoeng torsdag ettermiddag. Ved stengetid var imidlertid den sure stemningen snudd og onsdagens fall hentet inn igjen – og vel så det.

Fredag ettermiddag faller de toneangivende indeksene på Wall Street rundt 1 prosent.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.