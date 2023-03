Artikkelen fortsetter under annonsen

«Høyre vil utrede forslaget fra næringen om en inntektsgradert produksjonsavgift («færøysk» modell) og andre modeller, før det tas endelig stilling til havbruksskatt», vedtok Høyres landsmøte lørdag.

Partiet vil også avvise regjeringens forslag om grunnrenteskatt. Forslaget har vært på høring, men regjeringen har ennå ikke lagt fram sitt endelige forslag. Det er varslet i løpet av mars.