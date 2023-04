Artikkelen fortsetter under annonsen

Daniel Skjeldam mottok i fjor totalt rett under to millioner euro, tilsvarende 23,4 millioner kroner, i kompensasjon for jobben som konsernsjef i børsnoterte Hurtigruten.

Det viser selskapets årsrapport, som ble sluppet lørdag.

Kompensasjonen fordeler seg over 711.000 euro i lønn, 649.000 euro i bonus for 2022, samt 526.000 euro fra tidligere opptjent bonus.

I 2021 tjente Skjeldam 1,6 millioner euro, tilsvarende på det tidspunktet 15,6 millioner kroner.

Målt i euro betyr dette at Skjeldam hadde en inntektsvekst fra Hurtigruten på rett under 25 prosent. Målt i kroner er derimot inntektsveksten 50 prosent, som illustrerer hvor kraftig kronesvekkelsen har vært.

De øvrige seks personene i konsernledelsen mottok totalt 2,3 millioner euro, tilsvarende rundt 27 millioner kroner.

Kraftig omsetningsvekst

I årsrapporten kommer det videre frem at Hurtigruten så omsetningen stige kraftig i fjor, fra 193,8 millioner euro i 2021, til 567,9 millioner euro i 2022.

Så skal det også sies at 2021 var langt unna å være et normalt år, der pandemien fremdeles la store bånd på blant annet turistsektoren. Innreise- og andre koronarestriksjoner satte også et betydelig preg på 2022, selv om alt av restriksjoner i Norge og Norden ble opphevet relativt tidlig på året.

Omsetningsveksten bidro til at tapet på driften fra 2021 nær halverte seg til 2022, der samlet driftsresultat endte på minus 108 millioner euro.

Resultat før skatt endte på minus 219,8 millioner euro, mot minus 273,9 millioner euro i 2021.

Flytter til London

Inn i 2023 har Hurtigruten kommet med kanskje en særlig stor nyhet:

Selskapets norske virksomhet og den internasjonale ekspedisjonssatsningen skal rendyrkes, mens et nytt holdingselskap skal ledes fra London. Det innebærer blant annet at Skjeldam flytter til den britiske hovedstaden fra høsten av.

Ekspedisjonsvirksomheten til Hurtigruten er internasjonal, 99 prosent av gjestene og 80 prosent av mannskapet er utlendinger, har Skjeldam uttalt til DN.

– Målet er å bygge dette opp til å bli et stort og globalt selskap. Og tilgangen på den kompetansen vi trenger er større i London, sa han da nyheten ble kjent for en drøy måned siden.

