– Kostnadene var høyere enn ventet i fjerde kvartal, sier konsernsjef Daniel Skjeldram.

Han sier at kostnadene ble drevet av passasjerkostnader, fortsatt høye drivstoffkostnader og en sterk dollar.

- Vi ser kostnadsnivået falle i første kvartal i år, og at dollarkursen mot euroen ikke er like sterk som tidligere, fortsetter Skjeldram.

Hurtigruten Group la tirsdag frem tall for fjerde kvartal som viser at selskapet tapte 90,6 millioner euro før skatt. Det tilsvarer rundt 995 millioner kroner etter dagens kurs.

Økte omsetningen

Totalt endte Hurtigruten Group året med et resultat før skatt på minus 219 millioner euro, eller nesten 2,4 milliarder kroner etter dagens kurs.

Omsetningen endte på 135 millioner euro i fjerde kvartal, mot 75 millioner euro i samme periode året før.

Kontantbeholdningen ved utgangen av desember endte på minus 5,9 millioner euro, mot minus 21 millioner i samme periode året før.

Hurtigruten Group as, årsresultat 2022 (i millioner EUR) 2022 2021 Endring Omsetning 576,5 222,7 158,9 % Driftsresultat (ebit) -108,5 -196,9 -% Resultat før skatt -219,8 -273,9 -%

Skaffet ny finansiering

Forrige uke meldte Hurtigruten at det har skaffet ny finansiering som skal sikre driften av rederiet etter flere år med milliardunderskudd.

I meldingen fremgikk det at lånet har en pris på seks prosent rente, i tillegg til referanserenten euribor, pluss ytterligere seks prosent rente som skal gjøres opp med andre midler enn kontanter. En slik oppgjørsform omtales på finansspråket som «payment in kind». Med en referanserente på 2,7 prosent og to rentepåslag utover det må Hurtigruten totalt betjene gjelden med en rente på 14,7 prosent.

Det er ikke bare den samlede rentesatsen på det nye lånet som er uvanlig. Lånet tilbys altså av britisk-amerikanske Albacore Capital Group, som ifølge egen beskrivelse har spesialisert seg på å «dra fordel av attraktive muligheter for lave inngangsbarrierer og store rentepåslag» i kredittmarkedet.

I tilfellet Hurtigruten skal en betydelig del av rentestolen – seks prosent rente – inndras som såkalt «payment in kind», altså i form av andre betalinger enn avdrag i form av kontanter. Det vil mest sannsynlig si i form av aksjer. Det åpner med andre ord for at hovedeier TDR Capital er villig til å la seg vanne ut for å få finansieringen på plass.