Reiseselskapet Hurtigruten la tirsdag kveld frem rapporten for årets tre første måneder. Selskapet kan vise til driftsinntekter på 161 millioner euro – et kraftig hopp fra fjorårets første kvartal som endte med 97 millioner euro i inntekter.

Samtidig viser regnskapet at selskapet tapte 49 millioner euro før skatt i samme periode. Det tilsvarer 592 millioner norske kroner.

Kontantbeholdning ved utgangen av mars var på 66 millioner euro, tilsvarende 792 millioner kroner, om man regner med finansieringen som kom på plass etter kvartalets slutt.

– Vi fortsetter å se en positiv trend innen bestillinger, og per 26. mai 2023 hadde selskapet over 535 millioner euro i forhåndsbestilte reiser for 2023. Per 26. mai har Hurtigruten-konsernet fått inn 46 millioner euro i nysalg registrert de siste 30 dagene, som er opp 50 prosent fra samme periode året før, heter det i rapporten.

14 prosent rente

Tidligere i år meldte Hurtigruten at det hadde skaffet seg ny finansiering som skulle sikre driften av rederiet etter flere år med underskudd.

Gjennom en finansteknisk og omfattende oppsummering kunngjorde selskapet steg for steg den nye finansieringen. Den inneholdt refinansiering av eksisterende lån, nye låneinstrumenter og frisk kapital fra eiere – der oppkjøpsfondet TDR Capital var i spissen og finansmennene Petter Stordalen og Trygve Hegnar også var med.

Det ble klart at Hurtigruten tok opp et nytt lån fra hedgefondet Albacore Capital Group i London på 200 millioner euro, tilsvarende 2,2 milliarder kroner. Dette lånet har en effektiv rente på over 14 prosent.

Finansieringen og lånet ble mottatt i april.

Krise under korona

Hurtigruten hadde blytunge tider under koronaen og måtte kansellere og i lange perioder legge alle sine skip til havn. Samtidig ble 3000 ansatte permittert over natten.

Årsrapporten fra fjoråret viste at Hurtigruten så omsetningen stige kraftig, fra 193,8 millioner euro i 2021, til 567,9 millioner euro i 2022.

Den samme rapporten viste også at konsernsjef Daniel Skjeldam mottok i fjor totalt rett under to millioner euro, tilsvarende 23,4 millioner kroner, i kompensasjon for jobben som konsernsjef. Selskapet er ikke børsnotert, men har gjeldsfinansiering notert på børs og må derfor gi finansielle opplysninger til markedet.

Kompensasjonen fordeler seg over 711.000 euro i lønn, 649.000 euro i bonus for 2022, samt 526.000 euro fra tidligere opptjent bonus. De øvrige seks personene i konsernledelsen mottok totalt 2,3 millioner euro, tilsvarende rundt 27 millioner kroner.