Torleif Ernstsen går av som finansdirektør i Hurtigruten, fremgår det av en børsmelding fra selskapet tirsdag morgen.

Han er ferdig i jobben 30. juni og vil bli erstattet av James McArthur.

– Jeg er veldig takknemlig for min tid i selskapet. De siste seks årene har vært både spennende og givende, sier Ernstsen i meldingen.

Ernstsen har takket ja til en stilling i meglerhuset Carnegies investment banking-avdeling.

– Jeg vil takke Torleif for hans bidrag til selskapets vekst de siste årene. Han har vært en flott samarbeidspartner for meg og en flott leder for vårt finansteam, sier konsernsjef Daniel Skjeldam.

McArthur kommer på sin side fra en bakgrunn innen private equity i både USA og Australia.

Torleif Ernstsen, avtroppende finansdirektør i Hurtigruten. (Foto: Hurtigruten)

Lån på 14 prosent rente

I slutten av februar meldte Hurtigruten at det har skaffet ny finansiering som skal sikre driften av rederiet etter flere år med milliardunderskudd.

Lånet hadde en pris på seks prosent rente, i tillegg til referanserenten euribor, pluss ytterligere seks prosent rente som skal gjøres opp med andre midler enn kontanter. En slik oppgjørsform omtales på finansspråket som «payment in kind».

Med en referansererente på 2,7 prosent og to rentepåslag utover det, må Hurtigruten totalt betjene gjelden med en rente på 14,7 prosent.

Det er liten tvil om at Hurtigruten hentet finansiering i et krevende kapitalmarked.

Til sammenligning fikk SAS under konkursbehandlingen i USA på plass en spesiell form for brolånsfinansiering – debtor-in-posession-financing (Dip-finansiering) – med ni prosent rente.

Milliardunderskudd

De siste årene har vært svært krevende for Hurtigruten, som ble kraftig påvirket av koronapandemien.

I 2020 ble underskuddet før skatt på 164 millioner euro (1,8 milliarder kroner).

I 2021 ble underskuddet før skatt på 264 millioner euro (2,9 milliarder kroner).

For to år sammenlagt minus 4,7 milliarder kroner med dagens eurokurs.

Etter ni måneder i 2022 var underskuddet før skatt på ytterligere 129 millioner euro før skatt – 1,4 milliarder kroner med dagens eurokurs.

Totalt mer enn seks milliarder kroner i minus på mindre enn tre år.

I fjerde kvartal 2022 endte tapet før skatt på 90,7 millioner euro, slik at det samlede resultatet før skatt for hele fjoråret til slutt ble minus 219,8 millioner euro. Det tilsvarer om lag 2,5 milliarder norske kroner.

Ved utgangen av fjoråret var den bokførte egenkapitalen på minus 561,9 millioner euro.

