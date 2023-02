Artikkelen fortsetter under annonsen

Hittil i år har Nel steget over 24 prosent på Oslo Børs og har en markedsverdi på 26,9 milliarder kroner. Selskapet er blant den mest omsatte aksjen på Oslo Børs.

Nå er hydrogenselskapet saksøkt og må møte opp i Oslo tingrett i slutten av mars. DN erfarer at bakgrunnen for søksmålet er uenighet om bruk av selskapets patenter fremover.

I 2015 kjøpte Nel teknologi fra Rotoboost og fikk samtidig lisens til patenter. I pressemeldingen datert fra 2015 skriver Rotoboost at Nel kjøpte Rotolyzer-teknologi som selskapet skulle bruke og utvikle til kommersielt produkt, men at patentet fortsatt forble hos Rotoboost.

I mars 2022 hevet Rotoboost avtalen med Nel, og nå er selskapene uenige om bruken av patenter fremover.

Rotoboost er et globalt hydrogenselskap med hovedanlegg i Norge, Finland og Kina. Selskapet ble grunnlagt i 2009. Selskapet tilbyr hydrogenproduksjon gjennom elektrolyse og pumper for varme- og kjøleapparater.

Det er satt av to dager i Oslo tingrett. I saksdokumenter fra tingretten står det at saken omhandler tvisteloven og er av sakstype «midlertidig forføyning».

Kjøpte teknologi i 2015

Rotoboost ønsker en midlertidig avgjørelse om at det skal kunne utvikle patentet selv, og at Nel ikke skal ha samme mulighet, ifølge det DN erfarer.

Nel på sin side mener at Rotoboost ikke har grunnlag for å heve avtalen, og at Rotoboost ikke kan kreve å få en midlertidig avgjørelse fra retten som gjør at Nel må avstå fra å utvikle patentene.

Nel Norsk børsnotert selskap som selger teknologi for produksjon av hydrogen.

Selskapet har sine røtter tilbake til 1927, da de første elektrolyseinstallasjonene ble bygget ved Norsk Hydros anlegg på Notodden.

Elektrolyseteknologien ble videreutviklet i flere omganger, og i 2003 åpnet Nel verdens første offentlig tilgjengelige fyllestasjon for hydrogen på Island.

Ble i 2014 det første hundre prosent dedikerte hydrogenselskapet notert på Oslo Børs.

Tjente nær 800 millioner kroner i 2021, og tapte 1,6 milliarder kroner før skatteeffekter.

Hverken eieren av Rotoboost, daglig leder i Nel, eller advokatene som representerer partene ønsker å kommentere saken.

Kommunikasjonsansvarlig i Nel, Lars Nermoen, skriver i en epost til DN at tvisten omhandler teknologi som Nel ikke benytter kommersielt i dag.

– Utover det vil vi legge frem vårt syn på saken i rettssalen, skriver Nermoen.

Tangerte ny rekord

Selv om Nel har steget på børsen i 2023, har aksjen falt 50 prosent siden toppen i januar 2021.

Selskapets aksjonærliste er dominert av diverse norske og internasjonale fond og investeringsselskaper, med Blackrock som største eier, med knappe fem prosent av aksjene.

Hydrogenselskapet meldte i oktober om at det hadde inngått en avtale verdt 600 millioner kroner, med Woodside Energy. Det globale energiselskapet har base i Australia og omsatte for 74 milliarder kroner i fjor.

Woodside skal bygge et hydrogenanlegg i Oklahoma i USA, der Nel skal levere utstyret til første fase.

Dermed tangeres rekorden fra juli, da Nel fikk en bestilling verdt 460 millioner kroner.

Fra selskapets tredjekvartalsrapport fremgår det at det omsatte for 183 millioner kroner, og fikk et driftsresultatet som endte på minus 260 millioner kroner. Resultat før skatt endte på minus 262 millioner i tredje kvartal.

Til sammenligning omsatte Nel for 229 millioner kroner i tilsvarende kvartal året før, og fikk et resultat før skatt på minus 508 millioner kroner.

Tirsdag legger selskapet frem resultatene for fjerde kvartal.